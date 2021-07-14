Сериал Локи продлили на второй сезон необычным способом

Локи продлили на 2 сезон / кадр из сериала Marvel

Сериал Локи получил популярность даже больше, чем ВандаВижн или Сокол и Зимний солдат. Так что о продолжении начали говорить еще до выхода первой серии.

Ранее вице-президент по производству и развитию Marvel Studios Нейт Мур говорил, что Локи наравне с другими тремя сериалами может получить продолжение.

Об этом упоминалось еще в апреле 2021.

Кроме того, в январе 2022 года запланировано начало съемок сериала с кодовым названием "Архитектор", информацию о которых опубликовал журнал Production Weekly.Читайте такжеСериал Локи: сюжет и список актеров

В сцене после титров (после первых титров, где показывают документы TVA) буквальна на несколько секунд появилась табличка с анонсом "Локи вернётся во втором сезоне".

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Напомним, что последняя финальная серия Локи вышла 13 июля.

В сериале сыграли Том Хиддлстон, Гугу Эмбата-Ро, Оуэн Уилсон, София Ди Мартино, Анжелика Росс, Кэйли Флемминг.

Пока что неизвестно, кто из актеров первого сезона точно вернется во второй сезон.