Сергей Притула рассказал, как переживает ночные воздушные тревоги и чем вдохновляется во время войны

Общественный деятель и волонтер поделился эксклюзивом с ведущими Сніданку з 1+1.

Сергей Притула посетил Сніданок з 1+1 / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала 1+1 Украина в будни с 7:00 до 11:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

После тяжелой ночи для всех украинцев, когда воздушная тревога непрерывно длилась почти семь с половиной часов, в студию Сніданку з 1+1 посетил волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула и рассказал, как провел эту тревожную ночь: "Я очень крепко сплю, но все таки даже если я не слышу сирены, бахкает так громко, что я просыпаюсь и ускоренным темпом бегу в подземный паркинг. У меня уже даже подушка в машине заготовлена, так уж и добываю ночь".

Сергей рассказал, что никогда не пренебрегает воздушными тревогами, даже в офисе. Контролируют этот вопрос охранники: как только раздается тревога, они просят пройти всех сотрудников на цокольный этаж, где было оборудовано бомбоубежище.

видео дня

Свою волонтерскую деятельность Сергей Притула ведет еще с 2014 года. За это время он успел познакомиться и подружиться с множеством украинских военных, но и потерь за это время было очень много. Сергей поделился, где берет силы, чтобы продолжать свою деятельность: "Меня очень сильно вдохновляют наши защитники. У нас есть большая задача быть достойными их. Я думал, что в 2014-2015 годах я видел настоящую войну, но то, что происходит сейчас – это совсем другая история. Ты можешь жаловаться, что устаешь, но когда приезжаешь на передовую, смотришь на работу ребят, понимаешь, что ты просто не имеешь права открывать рот и говорить, что ты где-то выгорел".

Также Сергей признался, скучает ли по беззаботному прошлому, когда он был известен как шоумен: "Я поймал себя на страшной мысли, что абсолютно нет никакой ностальгии, не тянет за прошлым. Но я понимаю почему. Сейчас я максимально на своем месте, я чувствую пользу, которую мы с фондом приносим. От этого я очень радуюсь. Очень хочу, когда доживу до победы, не корить себя за то, что я сделал чего-то мало или недостаточно".

Ежедневно зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 7:00 до 11:00 на телеканале 1+1 Украина, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.