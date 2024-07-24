Сергей и Снежана Бабкины попали в Харькове под обстрел - подробности

Семейная пара отдыхала в частном секторе, куда утром 24 июля прилетела вражеская ракета.

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Сергей Бабкин с женой оказались в эпицентре ракетного обстрела 24 июля / коллаж: Главред, фото: instagram.com/snezhana_babkina

На днях украинский певец Сергей Бабкин вместе с женой, блогером и директором артиста Снежаной Бабкиной, вернулся в родной Харьков. Во время войны семья перебралась в Германию, а родные земли посещает время от времени.

В Харькове Бабкины вместе с друзьями сняли домик для отдыха. Этим утром страна-оккупант дважды обстреляла город, и артист с близкими оказался в эпицентре этого кошмара.

О том, каким чудом им удалось пережить ракетный обстрел, в своем блоге в Instagram рассказала Снежана Бабкина. Она призналась, что второй удар в районе частного сектора, о котором говорят СМИ, произошел совсем рядом с ними.

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"5 метров от того дома, в который попала ракета. Утро, которое запомнится навсегда. Благодарим Бога, что живы. Мы с друзьями арендовали дом на ночь. На этой территории был еще один в 5 метрах от нашего. Второй дом арендовали две пары. Сегодня в пять утра прилетела С-300 в дом рядом… Мы проснулись от страшного звука. Полетело стекло, дым, огонь. Через 10 минут приехало много полиции, пожарных. Нам всем невероятно повезло! До сих пор шум в голове. Спасибо, что живы", - написала жена Сергея Бабкина.

Сергей Бабкин с женой оказались в эпицентре ракетного обстрела 24 июля / коллаж: Главред, фото: instagram.com/snezhana_babkina

Кто такой Сергей Бабкин? Сергей Бабкин — украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы 5’nizza. Тренер шоу "Голос країни" (2017, 2018). Участник 5-го сезона шоу "Танці з зірками" (вместе с супругой Снежаной), сообщает Википедия.

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