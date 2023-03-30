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"Серьезен, вдумчив": Андрей Макаревич показал самого младшего сына от молодой жены

30 марта 2023, 22:37
Эйтан Макаревич появился в крайне любопытный период жизни своего именитого отца.
Андрей Макаревич, Эйнат Кляйн
Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн стали родителями Эйтана в марте 2022 года / facebook.com/einat.klein2

Российский музыкант, писатель, художник и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич - отец четверых детей. Причем самый младший появился на свет совсем недавно - малыш по имени Эйтан сегодня отметил свой первый День рождения.

Милое фото юбиляра артист разместил на своей странице в Facebook - на снимке Эйтани сидит на детском стульчике, совсем по-взрослому сложив ручки на столике, и удивленно смотрит в камеру.

"Сегодня этому товарищу ровно год! Полёт нормальный!" - подписал фото сына Макаревич. Первую серьезную дату мальчик отпраздновал в узком кругу семьи - с родителями, бабушкой, чаем и тортом со свечкой, которую, впрочем, задули мама и папа.

видео дня

Эйтан Макаревич - второй сын и четвертый ребенок артиста. Он появился в браке Андрея Макаревича с гидом, фотографом и бизнесвумен Эйнат Кляйн, для которой мальчик - первый ребенок.

Примечательно, что между малышом и его старшей сестрой Даной (личность ее матери артист держит в секрете) - 47 лет разницы.

Эйтан Макаревич
Эйтан Макаревич - сын Андрея Макаревича и Эйнат Кляйн / facebook.com/makarevichav

Ранее Ирина Билык подогрела слухи про свое воссоединение с хореографом Дмитрием Коляденко - они были парой в начале двухтысячных, но расстались из-за постоянных скандалов на почве ревности.

Также стало известно, что 28-летняя модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2022 году, вышла замуж за своего таинственного избранника.

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