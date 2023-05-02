Популярная теннисистка ждет уже второго ребенка от своего мужа.

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Серена Уильямс / Instagram

Семикратная победительница Уимблдона, американская теннисистка Серена Уильямс беременна во второй раз.

Радостной новостью спортсменка поделилась во время прохода по красной дорожке вместе со своим мужем Алексисом Оганяном на Met Gala 2023 в понедельник.

Беременная теннисистка показалась с новой прической и в элегантном черном платье Gucci, пишет Page Six.

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Глубокое платье Уильямс отличалось прозрачными рукавами и белой юбкой из тюля. Она дополнила обтягивающий образ многослойным жемчужным ожерельем и повязкой на голову.

"Мне хорошо. Я могу дышать. Я могу перестать прятаться", — сказала 41-летняя теннисистка по пути в Метрополитен-музей, шутя о своих больших планах "не пить".

На фото - Серена Уильямс со своим мужем на церемонии Met Gala

Напомним, ранее стало известно о том, что участник первого сезона проекта "Холостяк", хореограф и участник танцевального шоу "Танцы со звездами" Макс Чмерковский готовится стать отцом во второй раз.

Ранее также появилась информация о том, что российская певица МакSим (Марина Абросимова), которая несколько месяцев находилась в тяжелом состоянии из-за осложнений коронавирусной инфекции, сорвала уже два собственных концерта в России, оказалась в интересном положении.

Кроме того, о своей беременности объявила актриса и режиссер Бонни Райт (играла Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере).

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