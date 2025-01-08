"Считал себя супер-самцом": подруга Седоковой рассказала про измены Тиммы

За пять лет вместе Анна Седокова и Янис Тимма причинили друг другу немало боли.

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Смерть Яниса Тиммы - после самоубийства Яниса Тиммы вскрылись его измены Анне Седоковой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova, instagram.com/janis.timma

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После смерти Яниса Тиммы Анну Седокову обвиняют в изменах экс-супругу

Подруга певицы сообщила, что покойный баскетболист тоже не был образцом верности

В ночь на 17 декабря, через неделю после развода с певицей Анной Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма совершил самоубийства в одном из московских хостелов. Близкое окружение спортсмена обвиняет артистку в доведении его до суицида.

Кроме того друзья Тиммы приписывают Седоковой регулярные измены и даже заказное убийство ради наживы. Сама певица пока отмалчивается, но за нее решила заступиться подруга Алена Кравец.

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В комментарии для росСМИ она подтвердила, что пять лет с Янисом были для Анны не только большим счастьем, но и тяжелым испытанием, о чем сама звезда неоднократно рассказывала. В их отношениях было не все так просто, дескать из Седоковой сделали злодейку, а Тимма тем временем "чудил" не меньше жены.

К примеру, баскетболист был неверен жене - она даже нанимала частных детективов, чтобы убедиться в этом. Изменами спортсмен якобы самоутверждался, отмечает Кравец.

"Не такой уж Янис и верный был, изменял ей. Аня не раз говорила, что её отношения с ним были тяжелыми, жаловалась, что много слез он ей доставлял. Аня даже нанимала детектива чтобы выследить его с другими женщинами и убедиться в измене. Янис Тимма, насколько я могу судить, о своей маскулинности был большого мнения, считал себя супер-самцом. Но, видимо, не рассчитал свои силы", - рассказала подруга Анны Седоковой.

"Считал себя суперсамцом", - рассказала подруга певицы / instagram.com/janis.timma

Роман между Янисом Тиммой и Анной Седоковой завязался летом 2019 года. На тот момент баскетболист был еще женат. Он развелся в ноябре 2019-го, а в сентябре 2020-го пара сыграла свадьбу.

Для обоих партнеров это были сложные в эмоциональном плане отношения: Янис и Анна не сдерживали эмоции на публике, а свои многочисленные ссоры нередко вели в социальных сетях на глазах поклонников. Через четыре года после свадьбы, в сентябре 2024 года, Седокова решила поставить точку в этих отношениях и подала на развод, который состоялся 9 декабря.

Анна Седокова и Янис Тимма были вместе 5 лет / instagram.com/annasedokova

Смерть Яниса Тиммы сильно огорчила Гектора - сына Седоковой. Семилетний мальчик узнал про трагедию через несколько дней и написал последнее прощальное письмо отчиму. Тимма фактически воспитал Гектора - они познакомились, когда мальчику было всего два года, и между ними возникла сильная привязанность.

Янис Тимма с сыном Анны Седоковой имели особую связь / instagram.com/annasedokova

Смерть Яниса Тиммы - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

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Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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