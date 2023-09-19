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Счастливое число: Тайсон Фьюри в седьмой раз стал отцом

Анна Подгорная
19 сентября 2023, 14:22 обновлено 19 сентября, 14:29
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Клан Фьюри стал больше, от чего боксер и его супруга на седьмом небе от счастья.
Тайсон Фьюри с семьей
Тайсон и Пэрис Фьюри стали родителями в седьмой раз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/parisfury1

Британский профессиональный боксер в тяжелой весовой категории Тайсон Фьюри получил новый титул - отец семерых детей. 18 сентября его жена Пэрис подарила спортсмену сына.

Радостной новостью пара поделилась с журналом OK!, а первое фото младенца уже появилось на странице Фьюри в Instagram. Известно что мальчик, имя которого боксер и его супруга не раскрывают, родился в 02:29 с весом 3 кг.

"Его братья и сестры с нетерпением ждут, чтобы познакомиться с ним и устроить большое веселье Фьюри! Наш мальчик - это самое совершенное дополнение, и нас переполняет любовь к нему. Это безумие, как можно так быстро кого-то полюбить", - делятся эмоциями восторженные родители.

видео дня

Тайсон Фьюри и Пэрис Мулрой познакомились еще подростками. В 2008 году они поженились, еще через год у них появился первенец. Всего, вместе с новорожденным малышом, у четы Фьюри семеро детей - дочери Венесуэла Линда Фьюри (род. сентябрь 2009), Валенсия Эмбер Фьюри (род. декабрь 2017) и Атина Фьюри (род. 9 августа 2021), и сыновья Принс Джон Джеймс Фьюри (род. ноябрь 2011), Принс Тайсон Люк Фьюри (род. 16 июля 2016) и Принс Адонис Амазайя Фьюри (род. 28 февраля 2019).

Тайсон и Пэрис Фьюри с новорожденным сыном
Тайсон и Пэрис Фьюри стали родителями в седьмой раз / instagram.com/tysonfury

Ранее девушка Дмитрия Кулебы, пиарщица и соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая, рассказала, о чем спорит с министром иностранных дел Украины.

Также Ирину Билык поймали за поцелуями с Дмитрием Коляденко. Во время полномасштабной войны они образовали творческий дуэт, но всячески подогревают слухи, что и супружеские отношение могли тоже возродиться.

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