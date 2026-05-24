"Саня, не играй": роскошная жена Усика эмоционально поддержала боксера во время боя

Екатерина Усик часто присутствует на боях чемпиона.

Екатерина Усик - Усик Верховен / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик; скрин из видео

Екатерина Усик посетила бой Усик — Верховен

Как жена Усика реагировала во время поединка

Жена украинского чемпиона Александра Усика посетила его бой с нидерландским боксером Рико Верховеном. Во время поединка Екатерина Усик эмоционально реагировала на происходящее на ринге и активно поддерживала супруга, сообщает Sport&Business Club.

Жена Александра Усика выбрала для выхода элегантный белый брючный костюм с черным топом и лодочками. Екатерина дополнила свой образ утонченными аксессуарами — кулоном в виде крестика, усыпанного камнями, и сережками в форме четырехлистного клевера. Сдержанной была и прическа Усик, которая предпочла гладкий хвост.

Екатерина Усик - образ для боя Усик-Верховен / фото: instagram.com, Екатерина Усик

Во время боя Екатерина эмоционально поддерживала своего любимого человека. Усик активно выкрикивала мотивирующие фразы для Александра и реагировала на происходящее на ринге, жестикулируя и прикрывая лицо руками.

"Саня, не играй! Давай, бей!" — громко высказалась Екатерина.

Екатерина Усик наблюдает за поединком Александра Усика / фото: instagram.com, Екатерина Усик

После победы Александра Усика пара воссоединилась, и супруга спортсмена трогательно обняла его. В своем посте в Instagram Екатерина написала теплые слова поддержки и любви для боксера.

"Люблю тебя, мой чемпион", — написала жена Усика.

Александр Усик поблагодарил жену за поддержку / фото: instagram.com, Александр Усик

Сам Александр также не забыл поблагодарить Екатерину за ее активную поддержку.

"Моя любовь, моя душа, моя поддержка", — трогательно обратился к ней Усик, опубликовав общие фото после боя.

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

