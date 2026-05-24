"Саня, не играй": роскошная жена Усика эмоционально поддержала боксера во время боя

Вы узнаете:
- Екатерина Усик посетила бой Усик — Верховен
- Как жена Усика реагировала во время поединка
Жена украинского чемпиона Александра Усика посетила его бой с нидерландским боксером Рико Верховеном. Во время поединка Екатерина Усик эмоционально реагировала на происходящее на ринге и активно поддерживала супруга, сообщает Sport&Business Club.
Жена Александра Усика выбрала для выхода элегантный белый брючный костюм с черным топом и лодочками. Екатерина дополнила свой образ утонченными аксессуарами — кулоном в виде крестика, усыпанного камнями, и сережками в форме четырехлистного клевера. Сдержанной была и прическа Усик, которая предпочла гладкий хвост.
Во время боя Екатерина эмоционально поддерживала своего любимого человека. Усик активно выкрикивала мотивирующие фразы для Александра и реагировала на происходящее на ринге, жестикулируя и прикрывая лицо руками.
"Саня, не играй! Давай, бей!" — громко высказалась Екатерина.
После победы Александра Усика пара воссоединилась, и супруга спортсмена трогательно обняла его. В своем посте в Instagram Екатерина написала теплые слова поддержки и любви для боксера.
"Люблю тебя, мой чемпион", — написала жена Усика.
Сам Александр также не забыл поблагодарить Екатерину за ее активную поддержку.
"Моя любовь, моя душа, моя поддержка", — трогательно обратился к ней Усик, опубликовав общие фото после боя.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что в ночь на 24 мая страна-агрессор Россия нанесла по Украине очередной массированный комбинированный удар. Украинские знаменитости не смогли сдержать эмоций после пережитого ужаса — Главред собрал первые реакции звезд на вражескую атаку.
Также Кайли Миноуг шокировала фанатов неожиданным признанием о перенесенном рецидиве рака. Как выяснилось, в 2021 году исполнительница тайно боролась с тяжелым недугом, который приносил ей колоссальные страдания.
Вас может заинтересовать:
- "Я в терапии": украинская актриса призналась в кризисе в браке с военным
- "Второй онкодиагноз": Кайли Миноуг высказалась о болезни, которую скрывала 5 лет
- "Не прощу этот крик детей": украинские звезды пострадали от атаки РФ на Киев
О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред