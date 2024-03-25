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Санта Димопулос высказалась про возвращение в Украину и теракт в "Крокусе"

Анна Подгорная
25 марта 2024, 00:49
Светская львица рассказала, почему не торопится возвращаться на родину, и выразила соболезнования пострадавшим в подмосковной бойне.
Санта Димопулос
Санта Димопулос прокомментировала жизнь в ОАЭ и теракт в "Крокусе" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос живет в ОАЭ и в Украину возвращаться не планирует. По крайней мере в ближайшее время. Об этом она заявила в своем блоге в Instagram.

Свою позицию светская львица мотивировала в тем, что несет ответственность за двух несовершеннолетних детей, и самый главный для нее критерий - безопасность. Кроме того, она старается "не мучать" себя размышлениями о будущем.

"Сейчас не вижу, что будет дальше - я не знаю. Украина моя родина, мое сердце. ... В ОАЭ безопасно. Для меня это критерий номер 1 сейчас. У меня двое детей, и я несу за них ответственность", - пишет Димопулос.

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Тем временем в Украине медиадива заработала после начала полномасштабной войны противоречивую репутацию. Она осудила действия страны-оккупанта, и даже участвовала в благотворительных мероприятиях на пользу Украины и украинцев, однако до сих пор имеет в близком окружении людей из рф, а блог на 676 тыс. подписчиков продолжает вести на украинском языке.

Также она прокомментировала теракт в "Крокусе", который произошел 23 марта в Подмосковье. Димопулос отметила, что это событие было для нее болезненным: "Смерти невинных людей, война, терроризм - это абсолютное зло. Ничто не заставит меня желать людям смерти. И я соболезную семьям погибших. ... И даже если мы классифицируем кого-то, как трусов, из-за замалчивания и молчаливого согласия на то, что происходит с украинским народом, - это никому не дает права радоваться смертям".

Санта Димопулос
Санта Димопулос прокомментировала жизнь в ОАЭ и теракт в "Крокусе" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Теракт в Крокус Сити Холл

23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести.

Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

Ранее украинский шоумен и общественный деятель Сергей Притула откровенно признался, как ему удается выезжать за границу во время полномасштабной войны в Украине.

Также фронтмен группы Антитела Тарас Тополя раскритиковал Аллу Пугачеву за ее позицию относительно войны в Украине. Кроме того он прокомментировал позицию других российских артистов.

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