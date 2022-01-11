Санта Димопулос поведала о "непростом возрасте" своего сына от Джеджулы

Санта Димопулос рассказала о своем сыне / instagram.com/santadimopulos/

Украинская певица и медиадива Санта Димопулос воспитывает двоих детей. Первый ее ребенок - 13-летний сын Даниэль от известного украинского шоумена Андрея Джеджулы, а второй - дочь София от бизнесмена Игоря Кучеренко, которая родилась в 2019 году.

Победительница "Танцев со звездами 2020" рассказала о переходном возрасте сына в Instagram, когда отвечала на вопросы своих подписчиков.

Димопулос спросили, как она справляется с непростым периодом мальчика. На что, Санта ответила, что переходный возраст проходит прекрасно, но бывают изменения настроения, и он может нагрубить.

"Мне грех жаловаться. У меня прекрасный сын. Конечно, есть моменты, когда не слушает, ленится, может нагрубить, как и любой подросток. Я поменяла к этому отношение. Главное - он добрый и человечный, остальное подравняем", - отметила девушка.

Ранее Санту Димопулос в чувственном образе спутали с секс-символом Италии Моникой Беллуччи.

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