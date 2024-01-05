Сандра Буллок трогательно исполнила просьбу покойного любимого

Известная актриса Сандра Буллок развеяла прах своего возлюбленного Брайана Рэндалла, как и обещала тому перед его смертью.

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Сандра Буллок развеяла над рекой прах любимого человека Брайана Рэндалла / Коллаж Главред, фото Instagram/sandra.bullock.official,gesinebp

59-летняя легендарная голливудская актриса Сандра Буллок развеяла прах покойного бойфренда Брайана Рэндалла в штате Вайоминг в день его 58-летия ‒ над рекой Снейк в городе Джексон-Хоул. Об этом на своей странице в Instagram рассказала сестра знаменитости Жезин Баллок-Прадо.

"С днем рождения, Брай. Сэнди привела тебя к реке, как и обещала", —написала в посте Жезин.

Фотограф Брайан Рэндалл скончался в возрасте 57 лет 5 августа минувшего года после трехлетней борьбы с БАС (боковым амиотрофическим склерозом). Это на данный момент неизлечимое заболевание нервной системы, которое поражает нервные клетки головного и спинного мозга.

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Напомним, ранее стало известно о том, что итальянский певец и композитор-песенник Тото Кутуньо скончался в Милане в больнице Святого Рафаэля.

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