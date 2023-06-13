Самый юный ангел Victoria’s Secret вышла замуж за миллионера

Тейлор Хилл нашла свою втору половинку три года назад. Большую часть этого времени они готовились к свадьбе.

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Тейлор Хилл и Дэниел Фрайер поженились / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taylor_hill

Американская модель Тейлор Хилл - девушка с амбициями. С 14 лет она в модном бизнесе, еще через пару лет стала сотрудничать с одним из самых влиятельных модельных агентств IMG Models, а уже в 19 стала самым юным (на тот момент) ангелом Victoria’s Secret.

Сейчас Тейлор 27, и в личной жизни у успешной красотке тоже все "на уровне". В 2020 году она начала встречаться с молодым британским миллионером и финансистом Дэниелом Фрайером. Они год состояли в отношениях, прежде чем мужчина сделал модели предложение. Это случилось в Италии во время совместного отдыха. Фрайер встал на одно колено с обручальным кольцом, украшенным бриллиантами и изумрудом.

По информации модного издания Vogue Тейлор Хилл и Дэниел Фрайер сыграли свадьбу 10 июня 2023 года в штате Колорадо, откуда модель родом. Она мечтала о просто и расслабленной церемонии. Пока она не делилась фото со свадьбы, но уже известно, каким было ее подвенечное платье.

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Тейлор Хилл могла позволить себе любой эпатажный наряд - с 17 лет она профессионально дефилирует в Elie Saab, Thierry Mugler, Chanel, Dolce & Gabbana, Versace, Ralph Lauren, Carolina Herrera, DKNY и пр.

Однако свое предпочтение она отдала нежному, романтичному платью от Etro, которые прежде и вовсе не создавали свадебной одежды.

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