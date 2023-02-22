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Самый известный пес Украины Патрон попал в больницу из-за своей работы

22 февраля 2023, 19:40
Для животного пришлось проводить медицинские обследования из-за серьезной угрозы для здоровья.
Пес Патрон
Пес Патрон оказался в больнице из-за своей работы/ Instagram patron_dsns

Известный украинский пес Патрон, который работает сапером в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, попал в больницу из-за своей работы.

Собачку пришлось увезти в больницу для обследования потому, что его работа связана с опасными газами и веществами, которые могут серьезно навредить здоровью. Об этом сообщается на странице пса-сапера в Instagram.

В публикации, которая написана якобы от имени самого пса Патрона, сказано, что собачку отвезли в ветлечебницу для того, чтобы взять анализы и проверить состояние его здоровья. В медучреждение он отправился вместе со своим хозяином, начальником части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области Михаилом Ильевым.

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Отмечается, что специфика работы Патрона предусматривает необходимость регулярных обследований и контроля его состояния здоровья. Ведь опасные вещества, с которыми он имеет дело, в случае накопления в организме могут нанести большой вред животному.

При этом в публикации в Instagram Патрон якобы сам "рассказал" о своих впечатлениях от такой поездки и пожаловался, что из него выкачали ведро крови".

"Меня жестоко схватили и держали 10 человек. Я кричал: "Нет! Это моя кровь! Я вам ее не отдам!". Хуже всего, что Михаил (!!!), Михаил тоже был задействован во время этого жестокого обращения с животными... Держал мне рот, закрывал глаза, чтобы я не видел иглу. Я видел! Я всё видел! И всех запомнил! Со мной всё хорошо, не считая того, что у меня взяли целое ведро крови", – отмечается в ироническом комментарии пса Патрона ко всему, что с ним происходило.

Пес Патрон
Instagram patron_dsns
Пес Патрон
Instagram patron_dsns

Также песик призвал всех своих подписчиков помогать другим животным, которые имеют проблемы со здоровьем, нуждаются в лечении, но у которых нет хозяев, которые могут для них обеспечить медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что певица Надя Дорофеева встретилась с самым известным сотрудником ГСЧС Украины – сапером Патроном. На своей странице в Instagram она опубликовала серию снимков, на который позировала с псом-сапером на руках.

Напомним, хозяин самого известного пса Украины рассказал, как Патрон получил серьезную работу и стал пиротехником, как пес стал послом доброй воли ЮНИСЕФ и почему его называют термитом.

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