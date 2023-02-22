Орландо Блум показал редкое романтическое фото с Кэти Перри

Артисты все еще влюблены друг в друга, как подростки, и делятся своими чувствами без смущения.

Орландо Блум показал Кэти Перри на романтическом свидании / ua.depositphotos.com

Британский актер Орландо Блум и американская певица Кэти Перри вместе с 2018 года (до этого они встречались с 2016 по 2017, но по неназваной причине приняли решение расстаться). Пара помолвлена с 2019 года, а с 2020-го вместе воспитывает общую дочь Дейзи Дав.

И хотя знаменитости вместе по голливудским меркам довольно давно, под венец они не спешат и подробности отношений скрывают. В канун Дня всех влюбленных поклонники Блума и Перри надеялись услышать какие-то новости о свадьбе любимых артистов, однако их ждало разочарование.

Неделю спустя, в качестве утешительного приза, Блум на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с возлюбленной. Что, к слову, также бывает крайне редко.

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Снимок, явно выполненный на романтическом свидании, показывает Кэти и Орландо, которые счастливо улыбаются и крепко держатся за руки. На запястьях обоих знаменитостей красуются парные золотые браслеты от Tiffany & Co.

Блум не стал добавлять никаких громких комментариев к кадру с возлюбленной. Он просто подписал: "Моя ❤️".

Орландо Блум показал Кэти Перри на романтическом свидании / instagram.com/orlandobloom

Ранее известный певец Рики Мартин поделился редкой фотографией своего 14-летнего сына Валентино, которого ему родила суррогатная мать. Из-за своей популярности артист старается скрывать детей, и держится подальше от папарацци.

А вот на удочку любопытных фотографов все же попалась младшая сестра принцессы Кэтрин Уэльской - Пиппа Миддлтон. Женщину сняли в белоснежном купальнике во время отдыха на элитном курорте на острове Сен-Бартелеми, что в Карибском море.

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