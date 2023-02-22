Алкоголик Лепс признался, что встречается с девушкой на 30 лет моложе

Российский певец похвастался своей личной жизнью, хотя непонятно, правда ли это.

Лепс / Скриншот видео с youtube.com

Скандально известный своими пропутинскими взглядами (и неоднократно выступавший перед боевиками на Донбассе) звезда российской блатной музыкой Григорий Лепс поделился подробностями личной жизни.

Как сообщает российский Телеграмм-канал "Звездач", Лепс признался, что встречается с девушкой, которая "немного моложе" него. "Немного" - это на 30 лет.

Как пишет канал, по словам Лепса, она — очень "хорошая и красивая женщина". "Певец предан ей и восхищается. От подробностей артист воздержался и, чтобы отвлечь внимание от себя, подкатил к стоявшей рядом журналистке", - сообщили РосСМИ.

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Отметим, ранее Григорий Лепс устроил очередную выходку у себя на концерте в Ставропольском крае.

Лепс не придумал ничего лучше, чем нецензурно обругать юмориста Максима Галкина (которого за его проукраинскую позицию давно шельмуют кремлевские пропагандисты).

Лепс решил, так сказать, устроить сеанс "возмездия" за то, что комик несколько лет назад высмеял его дурновкусный шлягер в стиле "русский шансон" − "Натали" 1995 года.

Скандал с Лепсом

Напомним, несколько месяцев назад поздно ночью Григорий Лепс вместе со своим концертным директором и охранником отправились в один баров, где у них, похоже, случился конфликт с другими посетителями.

Камера запечатлела, как Лепс вступает в перепалку с неизвестным мужчиной уже на выходе из заведения. Мирным способом урегулировать ситуацию не удается и мигом завязалась драка.

Сначала директор Лепса ударил кулаком мужчину, а потом к потасовке присоединяется и сам певец.

По словам потерпевшего, 39-летнего Дмитрия Горбачева, в баре певец предложил ему сыграть в нарды на 10 тысяч долларов, тот отказался, после чего Лепс дал ему оплеуху. Затем они вышли на улицу.

Конфликт пришлось улаживать в судебном режиме.

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