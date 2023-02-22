УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Алкоголик Лепс признался, что встречается с девушкой на 30 лет моложе

22 февраля 2023, 16:49
Российский певец похвастался своей личной жизнью, хотя непонятно, правда ли это.
Лепс
Лепс / Скриншот видео с youtube.com

Скандально известный своими пропутинскими взглядами (и неоднократно выступавший перед боевиками на Донбассе) звезда российской блатной музыкой Григорий Лепс поделился подробностями личной жизни.

Как сообщает российский Телеграмм-канал "Звездач", Лепс признался, что встречается с девушкой, которая "немного моложе" него. "Немного" - это на 30 лет.

Как пишет канал, по словам Лепса, она — очень "хорошая и красивая женщина". "Певец предан ей и восхищается. От подробностей артист воздержался и, чтобы отвлечь внимание от себя, подкатил к стоявшей рядом журналистке", - сообщили РосСМИ.

видео дня

Отметим, ранее Григорий Лепс устроил очередную выходку у себя на концерте в Ставропольском крае.

Лепс не придумал ничего лучше, чем нецензурно обругать юмориста Максима Галкина (которого за его проукраинскую позицию давно шельмуют кремлевские пропагандисты).

Лепс решил, так сказать, устроить сеанс "возмездия" за то, что комик несколько лет назад высмеял его дурновкусный шлягер в стиле "русский шансон" − "Натали" 1995 года.

Скандал с Лепсом

Напомним, несколько месяцев назад поздно ночью Григорий Лепс вместе со своим концертным директором и охранником отправились в один баров, где у них, похоже, случился конфликт с другими посетителями.

Камера запечатлела, как Лепс вступает в перепалку с неизвестным мужчиной уже на выходе из заведения. Мирным способом урегулировать ситуацию не удается и мигом завязалась драка.

Сначала директор Лепса ударил кулаком мужчину, а потом к потасовке присоединяется и сам певец.

По словам потерпевшего, 39-летнего Дмитрия Горбачева, в баре певец предложил ему сыграть в нарды на 10 тысяч долларов, тот отказался, после чего Лепс дал ему оплеуху. Затем они вышли на улицу.

Конфликт пришлось улаживать в судебном режиме.

Вас также может заинтересовать:

Григорий Лепс
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:00

Гороскоп на завтра 23 февраля 2023: Рыбам – разочарование, Водолеям - раздражение

16:56

Какие фразы сводят мужчин с ума: сможет зацепить любого избранникаВидео

16:55

"У меня нет сил": россияне подло довели до слез 84-летнюю АхеджаковуВидео

16:51

На каком пальце нужно носить обручальное кольцо: удивительные и интересные приметыВидео

16:49

Алкоголик Лепс признался, что встречается с девушкой на 30 лет моложеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:37

Война может не закончиться с выходом ВСУ на границы 1991 года – БудановВидео

16:34

Лютый кринж: Огневич рассказала, что от нее хотят россиянеВидео

16:25

За гранью цинизма: в Лужниках испоганили и спели песню "Плыве кача" на украинском языкеВидео

16:18

Как выглядит настоящее сало: хитрый способ выбрать стопроцентный деликатес

Реклама
16:17

Кто будет вести Евровидение: Украина определилась с выборомВидео

16:09

Россия к марту бросит в бой резервы в 150-200 тысяч войск: генерал раскрыл план ПутинаВидео

16:04

Украину атакует последний сильнейший мороз: синоптики рассказали о "трескучем" холоде и метеляхВидео

16:04

"Опасность нельзя недооценивать": у России есть козыри в рукаве - ТукаВидео

16:03

Взойдет быстрее, чем у подруги: в чем лучше всего выращивать рассаду

15:58

Звезда "Папика" показала новорожденного сынаВидео

15:54

Зачем класть деньги в углах квартиры: древний способ "заманить" богатство домой

15:50

ВСУ убили Путина, но не того: на фронте ликвидировали тезку диктатора РФ

15:24

Юная девушка Остапчука призналась, была ли она его любовницей во время брака с Горняк

15:10

Пригожин показал гору трупов "вагнеровцев" под Бахмутом и пожаловался на "снарядный голод"Видео

15:00

"Удалось забрать родителей из ада": Тарабарова показала мать, которую вывезла из ХерсонаВидео

Реклама
14:59

"Уже в ближайшее время": Резников анонсировал прибытие первых танков Запада в УкраинуВидео

14:58

От этой хрустящей закуски слюнки потекут: самый знаменитый рецепт из лаваша с 2 ингредиентамиВидео

14:46

"Теперь на фронт": путинистка Кудрявцева взяла в руки оружие и пошла стрелятьВидео

14:27

"Веселая ночка" в Мариуполе: пропагандисты жалуются, что ВСУ бьют по оккупантам "чем-то новеньким"

14:25

Ольга Фреймут очень нежно поздравила старшую дочь с 17-летиемВидео

14:14

Моника Беллуччи завела роман с оскароносным режиссером

14:14

Когда переводят часы на летнее время: точная дата и зачем это нужноВидео

14:13

Просто необыкновенные люди: 5 самых счастливых именВидео

14:03

Украинская певица Яна Соломко выпустила песню в поддержку российских оккупантовВидео

14:00

Путин может мобилизовать еще 1 млн человек – разведка ГерманииВидео

13:52

У Путина обнаружили рецидив серьезного заболевания - ExpressВидео

13:33

Каменских перепела "Это моя ночь" на украинскомВидео

13:24

Наступление РФ идет по 4-5 направлениям: в ГУР назвали города, на которые нацелились оккупантыВидео

13:22

Зачем 23 февраля нужно купить хлеб и соль в дом: приметы и что нельзя делатьВидео

13:00

Решающие бои начнутся с середины весны: Буданов рассказал, как будет побеждать УкраинаВидео

12:38

"Давайте Нью-Йорк временно сдадим" - Буданов об отходе ВСУ из БахмутаВидео

12:36

Почему нельзя возвращать посуду пустой: простое действие, которое испортит жизньВидео

12:30

Favbet за год большой войны направил в бюджет и на помощь Украине более 190 млн гривен реклама

12:22

Российские "Калибры" над Румынией: Тука объяснил, почему НАТО столько прощает РФВидео

12:20

В цепях и коже: Анна Богдан грациозно обнажила тело и душу в дерзком образеВидео

Реклама
12:07

Украинцам сделают проще погашение кредитов: в Кабмине рассказали, кого коснетсяВидео

11:47

Большое наступление РФ уже идет, но успехов нет: Буданов назвал стратегическую задачу оккупантов

11:40

Как в СССР двигали дома, пока в них спали люди

11:36

Разочаровывающее зрелище: "холостяк" Макацария показал жену в купальнике

11:30

Его обладательницы не будут знать горя до конца жизни: какое женское имя приносит удачу

11:12

Вместо "гробовых" - долг в 1,3 млн и 8 детей без отца: ВСУ сломали хитрый план оккупанта

11:09

В Черном море пошел на дно корабль с 11 русскими на борту

10:37

"Это Катя Пушкарева?": молчунью Тодоренко высмеяли из-за нелепого образаВидео

10:31

"России не будет, её порвут на части": Медведев "прозрел" после маразматического стендапа ПутинаВидео

10:30

Поддерживать и донатить: Parimatch и KOLO передали ВСУ дроны-разведчики, приобретенные на взносы зрителей

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода зимаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять