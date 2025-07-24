Самая младшая дочь покойного Стива Джобса выходит замуж: детали свадьбы года

Единение сердец и капиталов произойдет в режиме строжайшей секретности.

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Стив Джобс дети - Иви Джобс выходит замуж / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/evejobs

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За кого выйдет замуж Иви Джобс

Какой будет свадьба наследницы Стива Джобса

Американская модель Иви Джобс, младшая из четыре детей предпринимателя и изобретателя Стива Джобса, готовится выйти замуж. 23 июля 27-летняя наследница отгуляла свой девичник на Капри, и уже на этой неделе станет женой британского спортсмена, олимпийского чемпиона в конном спорте Гарри Чарльза. Пара познакомилась в 2022 году, а в сентябре 2024 года наездник сделал своей избраннице предложение.

Как сообщает издание The Sun, свадьба Джобс и Чарльза может посоревноваться за звание свадьбы года с недавней церемонией Джеффа Безоса и Лорен Санчес: по инсайдерским данным на празднование будущие молодожены потратят около 5 миллионов фунтов стерлингов (больше 6 млн долларов).

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Детали свадьбы держатся в строжайшем секрете. Район Котсуолда, Англия, где в поместье и состоится церемония, практически оцеплен для посторонних. Предполагается, что гостей туда будут доставлять на вертолете.

К слову, среди гостей ожидаются мировые знаменитости и светские сливки: Камала Харрис, принцесса Беатрис, дочери Билла Гейтса Фиби и Дженнифер, и даже Элтон Джон. По слухам артист даст на свадьбе Иви Джобс и Гарри Чарльза часовой концерт, за который получил по меньшей мере миллион фунтов.

Иви Джобс с женихом Гарри Чарльзом / instagram.com/evejobs

Девичник Иви Джобс / instagram.com/evejobs

Девичник Иви Джобс / instagram.com/evejobs

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О персоне: Стив Джобс Стив Джобс - американский предприниматель, бизнесмен, промышленный дизайнер и изобретатель. Был основателем, членом совета директоров и CEO (генеральным директором) корпорации Apple Inc. Джобс также ранее занимал должность CEO компании Pixar Animation Studios; в 2006 году The Walt Disney Company приобрела Pixar и Джобс стал членом совета директоров Disney, сообщает Википедия.

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