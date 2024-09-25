"Самая большая радость": Виталий Козловский впервые показал лицо сына

Украинский популярный певец Виталий Козловский презентовал клип на свою новую песню "Сину".
В клипе, который опубликован в YouTube, появились кадры из семейной фотосессии певца, на которых Виталий позировал вместе с женой Юлией Бакуменко, а также сыном - Оскаром. Стоит отметить, что Козловский впервые показал лицо сына.
"Сегодня сыну исполняется семь месяцев, и именно эту дату я выбрал для того, чтобы поделиться своей самой большой радостью и гордостью со всеми. Когда Оскар будет взрослым, у него будут свои дети, он сможет пересматривать это видео и всегда помнить, каким он был маленьким, какими были мы рядом с ним", - отметил Виталий.
Напомним, в феврале 2024 года артист впервые стал отцом и он даже присутствовал на родах у жены Юлии.
Новый клип Виталия Козловского - семейные кадры
Смотрите клип Виталия Козловского "Сину":
Кто такой Виталий Козловский?
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
Виталий Козловский - последние новости по теме
Напомним, в начале апреля Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.
Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.
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