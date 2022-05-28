"Самая большая боль": Остапчук пожаловался, что бывшая жена не дает общаться с детьми

Владимир Остапчук жалуется, что не видит детей/ Instagram

Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, что уже три месяца не общается с детьми.

Как рассказал он в интервью изданию "Комсомольская правда в Украине", и для него это самая большая боль после того, что происходит в стране. "Моя бывшая супруга не дает мне с ними общаться. Я знаю, что они в Канаде, ходят в школу и садик. Знаю это потому, что мне приходят письма из школы, где учится Эмилия", - говорит он.

"Каждый вечер после 10 или 11 часов, потому что в Канаде это 3 или 4 дня, я звоню, но мне никто не отвечает. Я даже писал письмо в школу, чтобы передать Эмилии, что я ее люблю, что я о ней не забыл, и все будет хорошо. Но бывшая супруга не дает мне общаться с детьми. Три месяца я детей не слышал и не видел. После войны разберемся, это личный выбор травмировать детей", - говорит она.

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По словам Остапчука, он не понимает, как можно так себя вести в такое время. "У детей есть отец, который очень любит и которого очень любят они. Когда мы с ними прощались на границе, я провожал их, мы очень крепко обнялись. Понимаю, что дети очень тяжело переживают то, что они не видят папу и не будут видеть. Я этого тоже не понимаю. Но не могу сейчас ничего с этим поделать. После войны разберемся с бывшей супругой. Но что есть – три месяца я с детьми пообщаться не могу", - рассказывает он.

Ведущий добавляет, что у него в телефоне шлейф из отмененных вызовов. "Никогда даже не мог подумать, что так долго не буду общаться с детьми, которых очень люблю", - сетует телеведущий.

Напомним, ведущий Владимир Остапчук не смог наладить общение с бывшей женой даже во время войны. Елена Войченко отказалась ехать с ним в первый день войны и впоследствии заблокировала его.

Шоумен рассказал, что когда проснулся 24 февраля в 5 часов от взрывов, вместе с женой Кристиной стал собираться уезжать. Тогда жена предложила позвонить Елене Войченко, чтобы ехать вместе.