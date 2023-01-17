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Сама не в состоянии: у путинистки Канделаки родился еще один ребенок с помощью суррогатной матери

17 января 2023, 21:19
Путинистка в свои 47 лет решила, что ей нужен еще один ребенок. Поэтому она воспользовалась услугами суррогатной матери.
Тина Канделаки
Тина Канделаки / скриншот

Одна из наиболее популярных пропагандисток Кремля, 47-летняя журналистка и заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки "стала матерью" в третий раз.

Благодаря услугам суррогатной матери, она и ее муж, директор по особым поручениям Госкорпорации "Ростех" Василий Бровко, стали родителями мальчика.

В одном из интервью Канделаки говорила, что если у них с мужем не получится зачать ребенка, то суррогатное материнство кажется ей одним из путей решения проблемы.

Видимо, таки не получилось. Интересно, что буквально накануне, ее любимый мужчина-террорист Путин, который продолжает уничтожать украинские города и убивать украинцев, подписал закон о запрете суррогатного материнства.

Напомним, ранее другая российская пропагандистка и журналистка Ксения Собчак вновь высмеяла образ своей бывшей подруги, любительницы войны и терроризма, путинистки Тины Канделаки.

Об этом она написала на своей странице в Instagram. Собчак опубликовала фото Канделаки в кюлотах и странной распашонке. Фото она подписала так: "А есть вещи, которые тине идут. Должны же быть".

Стоит отметить, что Собчак никогда не упускает возможности высмеять Канделаки за ее вкус. После каждого наряда журналистка критикует стиль путинистки, призывающую убивать мирных украинцев. И та практически всегда отвечает на "уколы" в свой адрес. Но в этот раз, видимо, решила промолчать.

Напомним, ранее грузины организовались во флешмоб и в его рамках обратились к российской пропагандистке и журналистке Ксении Собчак.

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Тина Канделаки
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