"С меня сняли последние штаны": муж путинистки Валерии полтора года живет на грани

Путинист Пригожин то ли поныл, то ли похвастался своими расходами.

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Иосиф Пригожин рассказал о стоимости концерта Валерии/ коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, заявил, что потратил на создание концерта своей жены певицы Валерии 64 млн рублей.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, недавно состоялся "Трибьют Валерии" и, как утверждает Пригожин, он готовился к мероприятию в течение полутора лет.

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"Если бы вы меня видели в течение этих полутора лет, пока я делал концерт Валерии, вы бы меня не узнали. Я проживал почти в судорогах, я боялся, что меня подведут мои молодые коллеги и не придут. Такой один нашелся – L'One, просто взял и за два дня сообщил, что не придет. С меня сняли последние штаны. Мне только авторские обошлись под 15 млн рублей. Этот трибьют, сама запись и концерт обошлись мне в 64 млн рублей. Это мыслимо?" — рассказал путинист.

Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

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Отметим, недавно Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

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