С маминой харизмой: как сейчас выглядит 21-летний сын Сары Джессики Паркер

Джеймс Уилки Бродерик стал первенцем актрисы, которого она вынашивала во время съемок в сериале "Секс в большом городе".

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Как выглядит Джеймс Бродерик - старший сын Сары Джессики Паркер / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/sarahjessicaparker

Американская актриса Сара Джессика Паркер сильно отличается от своей киногероини Кэрри Брэдшоу, которая сделала ее известной на весь мир. Паркер выбрала тихую гавань - мужа и троих детишек, жизнь которых ревностно бережет от посторонних глаз.

С актером Меттью Бродериком Сара Джессика в мае отметит 27-ую годовщину свадьбы. В их семье подрастает трое детей - 21 летний Джеймс Уилки, первенец пары, и 14-летние девочки-близняшки Марион Лоретта Элуэлл и Табита Ходж, рожденные суррогатной матерью

Личная жизнь Джеймса Бродерика, как и его младших сестер, находится под надежной защитой звездных родителей. Однако наследник актеров, похоже, уже готовится заявить о себе миру. Известно, что в детстве он посещал театральную студию, и сейчас, если судить из его социальных сетей, интересуется миром кинематографа.

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Старший сын не часто становится добычей папарацци и редко показывает новые снимки. Однако недавно Джеймс запостил свежее фото со своим именитым отцом в блоге в Instagram. Поклонники отмечают, что 21-летний парень сильно возмужал, и в нем стала проклевываться фирменная харизма Сары Джессики Паркер.

Джеймс Бродерик, старший сын Сары Джессики Паркер, с отцом Меттью Бродериком / instagram.com/jwbr0derick

Ранее в СМИ появилась новость о том, что "Джокер" Хоакин Феникс станет отцом во второй раз. Его возлюбленная, актриса Руни Мара, появилась на светском мероприятии на последних сроках беременности.

Также дизайнерка и светская львица Виктория Бекхем во время интервью смешно отреагировала на то, что станет бабушкой. Похоже "перчинка" совсем не готова нянчить малышей.

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