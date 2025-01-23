С чалмой на голове: Слава Каминская показала, как она сейчас выглядит

Слава Каминская поразила своим видом.

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Слава Каминская - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Каминская

Кратко:

Слава Каминская опубликовала свежие снимки

Певица удивила своим нарядом

Украинская певица Слава Каминская, которая уехала с детьми жить за границу, показала, как она сейчас выглядит.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она позировала с чалмой на голове.

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Каминская сделала селфи в автомобили, засветив красный маникюр и кольцо на безымянном пальце.

Отметим, певица продолжает публиковать посты на языке страны-оккупанта РФ и даже записала песню о мужчине-россиянине, после чего поклонники были в ярости от ее поступка.

Слава Каминская примерила чалму / фото: скрин instagram.com, Слава Каминская

Слава Каминская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Слава Каминская получила массу хейта от украинцев за новую песню, которую поет на языке террористической РФ, да еще и спела о "мужчине-россиянине".

А также Слава Каминская в сторис в Instagram проговорилась сразу по двум пунктам: во-первых назвала таинственного бойфренда своим мужем, во-вторых - озвучила его имя. Певица ранее рассказывала, что он иностранец, но зовут мужчину Алексеем.

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Кто такая Слава Каминская Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.

16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

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