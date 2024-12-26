Копия мамы: Слава Каминская поразила снимком повзрослевшей дочери

Слава Каминская порадовала поклонников новым фото дочери.

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Слава Каминская вышла на связь с поклонниками / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Каминская

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Слава Каминская поделилась фотографией дочери

Поклонники в восторге от вида Лауры

Украинская певица Слава Каминская, которая вместе с детьми сейчас живет за границей, показала свою 9-летнюю дочь Лауру во время тренировки.

На своей странице в соцсетях певица опубликовала фото дочери в шлеме, наколенниках и на роликах. Известно, что Лаура увлекается спортом.

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Поклонники восхитились видом девочки и написали много комментариев, отметив, что Лаура очень похожа на свою маму.

"Красотка, как мама";

"Какая красивая дочка";

"Такая красивая Лаура", - написали фанаты Каминской.

Кстати, недавно Лаура увлекалась перекрашиванием волос, девочка ищет свой стиль т любит эксперименты.

Слава Каминская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Слава Каминская получила массу хейта от украинцев за новую песню, которую поет на языке террористической РФ, да еще и спела о "мужчине-россиянине".

А также Слава Каминская в сторис в Instagram проговорилась сразу по двум пунктам: во-первых назвала таинственного бойфренда своим мужем, во-вторых - озвучила его имя. Певица ранее рассказывала, что он иностранец, но зовут мужчину Алексеем.

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Кто такая Слава Каминская? Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.

16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

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