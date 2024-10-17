"Остались где-то в прошлом": Слава Каминская показала редкие фото детей от Эдгара Каминского

Слава Каминская рассказала о своих ошибках в материнстве.

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Слава Каминская удивила фотографиями детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka/

Украинская певица Слава Каминская, которая уехала жить за границу, показала фото своих детей от бывшего мужа – Эдгара Каминского.

На своей странице в соцсетях певица опубликовала кадры с Леонардом и Лаурой, а также призналась, что допустила ошибку в материнстве.

"Помню, как их маленькие ладони умещались в моей руке, как они тихо дышали рядом во сне, как в их глазах отражался весь мир, когда они смотрели на меня. А сейчас смотрю на них — они еще дети, но уж такие мудрые, с собственными мыслями и мечтами. И вдруг отдаешь себе отчет: те моменты, когда они были совсем маленькими, остались где-то в прошлом, эхом в памяти. Тогда казалось, что все это только начало", — рассказала артистка на языке страны-оккупанта РФ.

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Также Каминская отметила, что нужно жить в моменте и сейчас она просто наслаждается каждой минутой с детьми.

"Теперь понимаю, что слишком часто смотрела на часы и слишком редко в их глаза. Но сейчас я здесь. Учусь быть в моменте, жить не в прошлом и не в будущем, а здесь и сейчас. Учусь радоваться их смеху, их шуткам, их открытию этого мира. Время не вернуть, но оно учит нас важному. И, наверное, это один из самых дорогих уроков, которые я получила", - заявила Слава.

Кто такая Слава Каминская? Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.

16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Слава Каминская - последние новости по теме

Отметим, ранее Слава Каминская получила массу хейта от украинцев за новую песню, которую поет на языке террористической РФ, да еще и спела о "мужчине-россиянине".

А также Слава Каминская в сторис в Instagram проговорилась сразу по двум пунктам: во-первых назвала таинственного бойфренда своим мужем, во-вторых - озвучила его имя. Певица ранее рассказывала, что он иностранец, но зовут мужчину Алексеем.

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