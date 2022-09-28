"Русские алкаши, русские быдло": Кудрявцева восхитилась мужеством российских мужчин-убийц

Лера Кудрявцева / modnohod.ru

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает войну России в Украине, в очередной раз пробила дно своими публичными высказываниями.

В частности, она заявила, что гордится российскими мужчинами, которые отправляются убивать мирное население Украины на ее независимой территории, в угоду кровавым амбициозным планам российского президента-тирана Путина.

"Девочки! У нас офигенные мужчины! И именно эта ужасная и страшная ситуация это и показала! И я не про диванных комментаторов, а про наших ребят! У нас есть мужики, их так много! Настоящие, мужественные, классные, сильные, бесстрашные. Короче, это ода нашим ребятам! Просто захотелось поддержать", – заявила телеведущая.

Кудрявцева говорит, что ей "просто захотелось поддержать". "А то развели в новостях не пойми что: русские алкаши, русские быдло, фиг вам! У нас офигенные мужчины", - восхитилась телеведущая российскими алко-войсками.

Напомним, ранее Лера Кудрявцева, которая с первых дней войны молчала, но вскоре поддержала политику диктатора Путина, сделала громкое заявление.

Кудрявцева не скрывает, что переживает по поводу войны и объявлению мобилизации в РФ. По словам ведущей, она готова помогать стране-агрессору.

"Я всегда была эмпатом. Всегда переживала за все больше остальных. Клянусь! Я больше никогда не скажу, что меня нечем удивить. Не хочу писать, но придется. Но... Меня лично не спрашивали, чего я хочу. Я живу в России и если уж понадобится пойти бабам на фронт. Пойду. Все свободны", - объявила Кудрявцева в соцсети.

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