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"Русская водка - что ты натворила": путинистка Цыганова с мужем поехала на Донбасс

Дмитрий Видоменко
14 ноября 2023, 16:00
Одиозная российская певица-путинистка Вика Цыганова и ее муж-продюсер Вадим приехали развлекать на Донбасс русским и чеченских боевиков.
Цыгановы
Семейство Цыгановых давно известно своей поддержкой путинского режима / коллаж Главред, фото соцсети, скриншот из видео

Скандально известная своим великодержавным шовинизмом российская блатная певица Вика Цыганова и ее супруг-продюсер Вадим (тот самый, который говорил, что путинские войска воюют не с украинцами, а с рептилоидами), приехали развлекать террористов на временно оккупированный Донбасс.

В частности, артисты-путинисты поехали в батальон "Ахмат", который подчиняется чеченскому диктатору Разману Кадырову. Цыганова, как обычно, не стала стесняться и выдала порцию пропагандистского бреда о том, что оккупанты "противостоят сатанизму под знаменами Христа". Артистка принялась воспевать "русский мир" и не забыла себя похвалить, назвав "шоу", которое она устроила в оккупированном украинском населенном пункте, "первым и единственным в истории"

"Русский мир, спецназ "Ахмат" – под знаменами Христа! Под знаменами Христа мы провели мероприятие, которого не было никогда в нашей истории. Представители всех конфессий, представители всех традиционных религий, представители многих национальностей России стояли вместе под одними знамёнами – знаменами Русского мира, знаменами Ахмата и знаменами со Спасом Нерукотворным. Сегодня мы искали и, кажется, нашли то, что действительно нас объединяет, – это когда мусульмане рука об руку с христианами противостоят сатанизму!", – щедро лился поток сознания Цыгановой.

видео дня

Впрочем, Цыгановы не остановились только на песнях для оккупантов. Они передали вражеским солдатам оружие и технику ‒ детектор дронов, антидроны, тепловизор и комплекс защиты oт FPV-дронов.

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Санкции ЕС против артистов-путинистов

В июле 2022 года в Брюсселе был опубликован седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков.

Чиновники ЕС объяснили, что Машков активно поддерживает действия путинского режима, а тех, кто выступает против войны России и Украиной, прямо называл "нелюдьми" ‒ пусть даже это и была его родная дочь Мария.

Позднее, в ноябре того же года, руководство Европейского союза согласовало восьмой пакет санкций против страны-агрессора ‒ России.

Среди попавших под санкции – три артиста, которые активно поддерживают войну в Украине и действия президента-диктатора Владимира Путина ‒ певцы Олег Газманов, Николай Расторгуев (солист группы "Любэ") и скандальная певица Юлия Чичерина.

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Вика Цыганова новости шоу бизнеса
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