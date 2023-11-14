"Русская водка - что ты натворила": путинистка Цыганова с мужем поехала на Донбасс

Скандально известная своим великодержавным шовинизмом российская блатная певица Вика Цыганова и ее супруг-продюсер Вадим (тот самый, который говорил, что путинские войска воюют не с украинцами, а с рептилоидами), приехали развлекать террористов на временно оккупированный Донбасс.
В частности, артисты-путинисты поехали в батальон "Ахмат", который подчиняется чеченскому диктатору Разману Кадырову. Цыганова, как обычно, не стала стесняться и выдала порцию пропагандистского бреда о том, что оккупанты "противостоят сатанизму под знаменами Христа". Артистка принялась воспевать "русский мир" и не забыла себя похвалить, назвав "шоу", которое она устроила в оккупированном украинском населенном пункте, "первым и единственным в истории"
"Русский мир, спецназ "Ахмат" – под знаменами Христа! Под знаменами Христа мы провели мероприятие, которого не было никогда в нашей истории. Представители всех конфессий, представители всех традиционных религий, представители многих национальностей России стояли вместе под одними знамёнами – знаменами Русского мира, знаменами Ахмата и знаменами со Спасом Нерукотворным. Сегодня мы искали и, кажется, нашли то, что действительно нас объединяет, – это когда мусульмане рука об руку с христианами противостоят сатанизму!", – щедро лился поток сознания Цыгановой.
Впрочем, Цыгановы не остановились только на песнях для оккупантов. Они передали вражеским солдатам оружие и технику ‒ детектор дронов, антидроны, тепловизор и комплекс защиты oт FPV-дронов.
Санкции ЕС против артистов-путинистов
В июле 2022 года в Брюсселе был опубликован седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков.
Чиновники ЕС объяснили, что Машков активно поддерживает действия путинского режима, а тех, кто выступает против войны России и Украиной, прямо называл "нелюдьми" ‒ пусть даже это и была его родная дочь Мария.
Позднее, в ноябре того же года, руководство Европейского союза согласовало восьмой пакет санкций против страны-агрессора ‒ России.
Среди попавших под санкции – три артиста, которые активно поддерживают войну в Украине и действия президента-диктатора Владимира Путина ‒ певцы Олег Газманов, Николай Расторгуев (солист группы "Любэ") и скандальная певица Юлия Чичерина.
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