Не с украинцами воюем, а с рептилоидами: муж путинистки Цыгановой выдал новый бред

Певица-путинистка Вика Цыганова устроила вместе с мужем Вадимом на своем концерте очередной пропагандистский шабаш.

Вадим Цыганов, Вика Цыганова / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Скандально известная своими имперско-шовинистическими идеями и длительной поддержкой режима русского диктатора Путина певица Вика Цыганова устроила вместе со своим мужем Вадимом очередной пропагандистский шабаш ‒ в городе Омск.

В перерывах между песнями Цыганова постоянно срывалась на крик и пыталась доказать зрителям, что русские оккупанты воюют не с украинской армией, а с "сатанистами" и Европой. И в своих фантазиях она дошла до того, что "российские танки скоро будут ехать по Берлину".

Правда, супруг Цыгановой Вадим в бредовых фантазиях пошел гораздо дальше нее. И заявил ‒ русские агрессоры воюют не с украинцами, а с рептилоидами (мифическими инопланетянами с планеты Нибиру ‒ Главред).

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"Эти земли нам Богом даны, дедами отвоеваны. А туда эти прут – рептилоиды", – проорал Цыганов.

Санкции ЕС против артистов-путинистов

В июле 2022 года в Брюсселе был опубликован седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков.

Чиновники ЕС объяснили, что Машков активно поддерживает действия путинского режима, а тех, кто выступает против войны России и Украиной, прямо называл "нелюдьми" ‒ пусть даже это и была его родная дочь Мария.

Позднее, в ноябре того же года, руководство Европейского союза согласовало восьмой пакет санкций против страны-агрессора ‒ России.

Среди попавших под санкции – три артиста, которые активно поддерживают войну в Украине и действия президента-диктатора Владимира Путина ‒ певцы Олег Газманов, Николай Расторгуев (солист группы "Любэ") и скандальная певица Юлия Чичерина.

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