"Рождается внутри": бывшая возлюбленная Налчаджиоглу сделала признание

Людмила Оверковская вышла на связь с поклонниками.

Людмила Оверковская - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Людмила Оверковская

Кратко:

Людмила Оверковская сделала заявление

Какими мыслями она поделилась

Бывшая возлюбленная украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу – фитнес тренер Людмила Оверковская – обратилась к подписчикам.

На своей странице в соцсетях девушка поразмышляла, какие женщины привлекают мужчин.

"Самая большая женская хитрость – уметь радоваться без повода. Цветы – это прекрасно, комплименты – приятно, подарки – волшебно. Но настоящая магия начинается там, где счастье рождается внутри, а не снаружи", – отметила Оверковская.

Людмила Оверковская - новая публикация / фото: скрин instagram.com, Людмила Оверковская

Также она предположила, что женщины, которые умеют радоваться без повода, привлекают мужчин.

"Когда женщина умеет улыбаться просто так – мужчины тут же начинают искать повод, чтобы сделать ее еще счастливее. Вот в этом и есть женская мудрость: не ждать чуда, а быть чудом самой", – добавила Людмила.

Бывшая девушка Мурата Налчаджиоглу / фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Роман Налчаджиоглу и Оверковской

Свой новый роман Мурат Налчаджиоглу раскрыл в начале апреля, однако уже в конце июня пару заподозрили в расставании: из личных блогов Налчаджоглу и Оверковской исчезли их совместные фото и комментарии с признаниями в любви.

