"Рожаю": странное заявление Мадонны взбудоражило Сеть

Мадонна радуется пополнению в творческой семье / instagram.com/madonna

Эпатажная певица Мадонна не перестает удивлять поклонников смелыми образами, выходками и заявлениями. Впрочем, это и делает ее такой особенной в глазах целого мира.

Звезда активно ведет блог в Instagram, где делится с фанатами последними событиями из ее жизни. Так последнее фото в сторис певицы весьма удивило общественность.

Вернее не фото, а надпись, которой Мадонна сопроводила кадр.

На нем артистка изображена сидящей с раздвинутыми ногами на туалетном столике в откровенном наряде: кружевной корсет с глубоким декольте, короткая плиссированная юбка и колготки в сеточку.

Руками артистка обнимает свой живот. На фото крупными красными буквами Мадонна оставила загадочную надпись: "Рожаю".

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Кого "родит" 63-летняя Мадонна? / instagram.com/madonna

Таким образом 63-летняя артистка вовсе не пыталась анонсировать пополнение в семье. 8 октября 2021 года выйдет документальный фильм о Мадонне "Madame X", посвященный созданию одноименного студийного альбома. К этому событию и было приурочено необычное фото. Фильм с Мадонной будет транслироваться на Paramount+.

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Фильм с Мадонной Мадам Икс

"Madame X" - третий рокументари (фильмы, посвященные жизни артистов во время концертных туров – прим. редактора) фильм в карьере Мадонны. Он освещает период с начала создания альбома и до конца мирового турне (концерты были отменены из-за вспышки COVID-19).

По словам Мадонны, Madame X – не просто громкое название альбома. Это имя альтер-эго певицы. Загадочная Мадам – шпионка, которая вынуждена носить повязку на глазу из-за ранения на задании.

Ранее Мадонна показала, как выглядит бойфренд ее приемного сына.