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Российскому актеру Назарову, открыто осудившего войну, угрожают переломать череп

7 марта 2023, 12:49
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров / скриншот YouTube

Российский актер Дмитрий Назаров, который выступил в поддержку Украины и осудил военное вторжение России, очутился в немилости у остальных "хороших русских".

В частности, по информации Стархит, актеру откровенно угрожают расправой. Так, Дмитрий Назаров признался, что за последние два месяца получил массу гневных сообщений. В некоторых письмах ему откровенно желают смерти.

"Когда я публикую стихотворения против ботов, вся пресса встает на дыбы и говорит, что я обидел весь народ. Милые мои, я пишу про ботов, про электронные системы. Я говорю про людей, которые пишут: "Твою жену надо расстрелять, а тебе проломить основание черепа, когда будешь идти домой. Убить тебя, растоптать", — заявил он.

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Напомним,

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