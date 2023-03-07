Российскому актеру Назарову, открыто осудившего войну, угрожают переломать череп

Дмитрий Назаров / скриншот YouTube

Российский актер Дмитрий Назаров, который выступил в поддержку Украины и осудил военное вторжение России, очутился в немилости у остальных "хороших русских".

В частности, по информации Стархит, актеру откровенно угрожают расправой. Так, Дмитрий Назаров признался, что за последние два месяца получил массу гневных сообщений. В некоторых письмах ему откровенно желают смерти.

"Когда я публикую стихотворения против ботов, вся пресса встает на дыбы и говорит, что я обидел весь народ. Милые мои, я пишу про ботов, про электронные системы. Я говорю про людей, которые пишут: "Твою жену надо расстрелять, а тебе проломить основание черепа, когда будешь идти домой. Убить тебя, растоптать", — заявил он.

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Напомним,