Российский продюсер рассказал, кто из звезд еще покинул Россию

Александр Роднянский также в списке / ТАСС

Музыкальный критик Александр Фадеев в интервью российским СМИ перечислил новые имена звезд-беглецов из россии. Продюсер, видимо, желая заработать плюсики у власти, говорит, что все эти "сбежавшие предатели" открыто выступили против "военной спецоперации ВС РФ в Украине по защите Донбасса".

Многие из них негативно высказались в адрес российского правительства и обычных россиян, поддержавших президента-убийцу, развязавшего кровавую войну в Украине и уничтожение украинского народа.

Фадеев отметил, что недавно в интернете появился новый сайт, созданный сотрудниками Комитета защиты национальных интересов россии. Он называется "Предатели". На ресурсе указаны "предатели" и "трусы", осуждающие свою страну и вступающие в поддержку Украины и выступающие против войны, насилия и убийств.

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В настоящий момент на ресурсе содержится информация почти о 100 000 лиц. Недавно, туда добавились:

актриса Ксения Раппопорт;

режиссер Владимир Мерзоев;

блогер Илья Варламов;

певец Борис Гребенщиков;

журналист Кирилл Мартынов;

актер Александр Молочников;

режиссер Александр Роднянский.

Напомним, известная украинская поп-певица Вера Брежнева, ранее организовавшая отдельный хаб с гуманитарной помощью для украинских беженцев в столице Польши, впервые с начала широкомасштабного российского вторжения встретилась с мамой и сестрами из семейства Галушко. Именно такой пост певица выложила на своей странице в социальной сети Instagram.