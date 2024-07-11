Мэттью Макконахи удивил фанатов жутко распухшим лицом: что случилось

Голливудский актер Мэтью МакКонахи поделился фотографией, которая не на шутку перепугала его поклонников.
В частности, на своей странице в Instagram актер поделился фото с запухшим лицом. Его фанаты вначале испугались и не поняли, что же на самом деле произошло с артистом.
Сам Мэттью, к слову, пояснил, что его просто укусила пчела.
Кто такой Мэттью Макконахи
Мэттью Макконахи - американский актёр и продюсер. По данным Википедии, поначалу зарекомендовав себя как актёр, в основном, комедийного амплуа, во втором десятилетии XXI века Макконахи перешёл к крупным драматическим ролям, удостоившись ряда наград и положительных отзывов от кинопрессы за картины "Линкольн для адвоката", "Мад", "Киллер Джо", "Супер Майк", "Интерстеллар" и "Джентльмены".
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