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Российский канал ТНТ остался без шоу, так как все комики сбежали из РФ и поддержали Украину

28 октября 2022, 00:08

Целые каналы испытывают кризис продуктов из-за "частичной мобилизации" Путина и отправки на убой его солдат в Украину.

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Скоро в России будет совсем не до смеха

Российский развлекательный телеканал ТНТ приостанавливает производство своих популярных комедийных шоу, так как на канале не осталось людей, готовых веселить "великий" российский народ.

Как сообщил Телеграмм-канал Baza, все случилось из-за путинской "частичной мобилизации" и желании отправлять пушечное мясо, чтобы убивать мирных украинцев.

"Перемены на телеканале начались после того, как в феврале его возглавила Тина Канделаки. По словам источников "Базы", она решила выпускать больше сериалов, поэтому ТНТ приостановил производство комедийных шоу "Импровизация", "Импровизация. Команды", "Где логика" и "Двое на миллион". Впрочем, сейчас на телеканале идёт новый сезон "Импровизации", но его съёмки прошли ещё в апреле и с тех пор не возобновлялись. Похожая ситуация с шоу "Импровизация. Команды" — его производство должно было стартовать уже осенью, однако минувшим летом ТНТ даже не провёл запланированные кастинги", - сообщает канал.

Кроме того, под удар попал и новый "Comedy Баттл" — его перенесли на следующий год, поскольку из-за жестокой войны в Украине и мобилизации часть комиков покинула страну. "При этом в августе канал объявлял кастинг, но о его результатах ничего неизвестно, а на странице с анкетой для участия теперь появляется ошибка 404", - добавляют источники.

Кроме того, некоторые участники выступили против войны в Украине и находятся за границей, чтобы уберечься от преследований путинских силовиков. Юмористы также подписали и опубликовали антивоенное письмо, из-за чего в их адрес начали слать угрозы.

Напомним, ранее популярный российский юморист, актер, сценарист, продюсер и бард Семен Слепаков, который еще 1 марта призвал прекратить войну в Украине, жестко потроллил в своей новой песне диктатора Владимира Путина ‒ за его готовность применить ядерное оружие. Видео с исполнением песни он разместил на своей странице в Instagram.

Свою шуточную композицию на серьезную тему Слепаков иронично назвал "Песней патриота".

Аккомпанируя себе на акустической гитаре, комик спел о том, что "патриотам" России надоело жить в "прогнившем" современном мире – "В нем больше нет места для нашей великой страны!".

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