Российский канал ТНТ остался без шоу, так как все комики сбежали из РФ и поддержали Украину

Целые каналы испытывают кризис продуктов из-за "частичной мобилизации" Путина и отправки на убой его солдат в Украину.
Российский развлекательный телеканал ТНТ приостанавливает производство своих популярных комедийных шоу, так как на канале не осталось людей, готовых веселить "великий" российский народ.
Как сообщил Телеграмм-канал Baza, все случилось из-за путинской "частичной мобилизации" и желании отправлять пушечное мясо, чтобы убивать мирных украинцев.
"Перемены на телеканале начались после того, как в феврале его возглавила Тина Канделаки. По словам источников "Базы", она решила выпускать больше сериалов, поэтому ТНТ приостановил производство комедийных шоу "Импровизация", "Импровизация. Команды", "Где логика" и "Двое на миллион". Впрочем, сейчас на телеканале идёт новый сезон "Импровизации", но его съёмки прошли ещё в апреле и с тех пор не возобновлялись. Похожая ситуация с шоу "Импровизация. Команды" — его производство должно было стартовать уже осенью, однако минувшим летом ТНТ даже не провёл запланированные кастинги", - сообщает канал.
Кроме того, под удар попал и новый "Comedy Баттл" — его перенесли на следующий год, поскольку из-за жестокой войны в Украине и мобилизации часть комиков покинула страну. "При этом в августе канал объявлял кастинг, но о его результатах ничего неизвестно, а на странице с анкетой для участия теперь появляется ошибка 404", - добавляют источники.
Кроме того, некоторые участники выступили против войны в Украине и находятся за границей, чтобы уберечься от преследований путинских силовиков. Юмористы также подписали и опубликовали антивоенное письмо, из-за чего в их адрес начали слать угрозы.
Напомним, ранее популярный российский юморист, актер, сценарист, продюсер и бард Семен Слепаков, который еще 1 марта призвал прекратить войну в Украине, жестко потроллил в своей новой песне диктатора Владимира Путина ‒ за его готовность применить ядерное оружие. Видео с исполнением песни он разместил на своей странице в Instagram.
Свою шуточную композицию на серьезную тему Слепаков иронично назвал "Песней патриота".
Аккомпанируя себе на акустической гитаре, комик спел о том, что "патриотам" России надоело жить в "прогнившем" современном мире – "В нем больше нет места для нашей великой страны!".
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