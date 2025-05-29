Кратко:
- Тимур Родригез разорвал официальный брак
- Что стало причиной развода
Российский певец Тимур Родригез, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, официально развелся со своей женой Анной Девочкиной. Отметим, пара была в браке 16 лет, а в марте 2025 года они подали на развод.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, бывшая жена артиста находится с детьми в путешествии в Африке, а до этого они были в Европе, поэтому Анна не явилась на заседание суда.
Тимур и Анна воспитывают двоих детей – 16-летнего Мигеля и 12-летнего Даниэля, они остались жить с матерью.
"О расставании с Анной Девочкиной Тимур Родригез объявил в 2023 году, а спустя некоторое время певец рассекретил роман с новой возлюбленной — актрисой Катей Кабак. На тот момент она, как сама признавалась позднее, была замужем — именно чувства к Тимуру стали причиной развода с супругом", - ранее сообщали росСМИ.
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Отметим, как сообщал Главред, певец Виталий Козловский поделился, как ему удалось выплатить долги своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. Артист отметил, что с появлением у него семьи его желание избавиться от долга только усилилось. Ему пришлось продать недвижимость родителей, а мама его поддержала.
А также Филипп Киркоров поделился, что его отец – Бедрос Киркоров – перед смертью просил выступать даже после похорон. Также Бедрос попросил его жить ярко и всегда оставаться собой.
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Кто такой Тимур Родригез?
Тимур Родригез - шоумен, музыкант, теле- и радиоведущий, участник телепроектов КВН, "Comedy Club" и "Южное Бутово", ведущий программ "Крокодил", "Sexy чарт", "Танцы без правил", "Бешэнл джиографикс".
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