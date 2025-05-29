Российский известный певец развелся с женой после 16 лет брака - что произошло

Тимур Родригез стал холостяком.

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Тимур Родригез - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тимур Родригез, instagram.com/zzvezdagram/

Кратко:

Тимур Родригез разорвал официальный брак

Что стало причиной развода

Российский певец Тимур Родригез, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, официально развелся со своей женой Анной Девочкиной. Отметим, пара была в браке 16 лет, а в марте 2025 года они подали на развод.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, бывшая жена артиста находится с детьми в путешествии в Африке, а до этого они были в Европе, поэтому Анна не явилась на заседание суда.

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Тимур и Анна воспитывают двоих детей – 16-летнего Мигеля и 12-летнего Даниэля, они остались жить с матерью.

Тимур Родригез с детьми / фото: instagram.com, Тимур Родригез

"О расставании с Анной Девочкиной Тимур Родригез объявил в 2023 году, а спустя некоторое время певец рассекретил роман с новой возлюбленной — актрисой Катей Кабак. На тот момент она, как сама признавалась позднее, была замужем — именно чувства к Тимуру стали причиной развода с супругом", - ранее сообщали росСМИ.

Тимур Родригез с новой возлюбленной / фото: instagram.com, Тимур Родригез

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Отметим, как сообщал Главред, певец Виталий Козловский поделился, как ему удалось выплатить долги своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. Артист отметил, что с появлением у него семьи его желание избавиться от долга только усилилось. Ему пришлось продать недвижимость родителей, а мама его поддержала.

А также Филипп Киркоров поделился, что его отец – Бедрос Киркоров – перед смертью просил выступать даже после похорон. Также Бедрос попросил его жить ярко и всегда оставаться собой.

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Кто такой Тимур Родригез? Тимур Родригез - шоумен, музыкант, теле- и радиоведущий, участник телепроектов КВН, "Comedy Club" и "Южное Бутово", ведущий программ "Крокодил", "Sexy чарт", "Танцы без правил", "Бешэнл джиографикс".

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