Российский актер-насильник и убийца отправился на войну

Российский актер Александр Килин, который был осужден в террористической России за изнасилование и убийство, отправился на войну с Украиной, которую начала агрессивная РФ.
По информации пропагандистского издания Стархит, осужденный поделился снимком, на котором позирует в камуфлированной одежде и бронежилете, а на фоне заметен армейский УАЗ.
Источники подтверждают, что Килин действительно воюет в Украине. "Доблестный" солдат получил ранение и сейчас находится в госпитале с серьезными проблемами со слухом.
Известно, что актер получил известность благодаря съемкам в таких проектах, как "Реальные пацаны" и "Географ глобус пропил". Однако в августе 2014 года Килина обвинили в жестоком изнасиловании и убийстве студентки Высшей школы экономики.
Лизе Зобниной нанесли двенадцать ударов куском бетона по голове и задушили.
Напомним, ранее поклонник "русского мира", Путина и войны в Украине Дмитрий Харатьян сообщил, что не смотря на диагнозы своего сына, тот все равно пойдет убивать украинцев.
Ранее также известный украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" и "Крепостная", актер Тарас Цымбалюк, объяснил, что снимался в русских проектах исключительно из-за денег.
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