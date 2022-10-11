Российские ракеты разбили кафе мужа Джамалы

Джамала поделилась своей болью, но по ее посту видно, что она настроена оптимистично.
Украинская певица Джамала показала, что российский ракетный обстрел по городам Украины 10 октября, совершил с кафе ее мужа.
В частности, она показала последствия ракетных ударов по семейному кафе Takava. "Пока заведение на Жилянской, 75 временно не будет работать, Но, как и каждый украинец, мы переживем это вместе, все отстроим, выстоим и победим проклятую русню", – сказано на странице заведения в Instagram.
Сама Джамала также показала последствия прилетов - разрушенная мебель, выбитые окна. "Все отстроим", - написала она.
Напомним, ранее Джамала показала очень трогательный видеоролик, в котором запечатлены ее сыновья – четырехлетний Эмир-Рахман и двухлетний Селим-Герай. Запись исполнительница выложила в Instagram.
Старший сын Джамалы и душевно, и залихватски спел патриотическую песню "Ой у лузі червона калина". При этом его младший братишка тоже немного показался в кадре. Причем обоих сыновей Джамала, очевидно, специально одела в вышиваночки и шортики.
"Героям Слава! Воздушным силам Украины! Вы своими крыльями защищаете наших детей!", – подписала ролик Джамала.
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