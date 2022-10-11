Российские ракеты разбили кафе мужа Джамалы

Джамала / Прес-служба

Украинская певица Джамала показала, что российский ракетный обстрел по городам Украины 10 октября, совершил с кафе ее мужа.

В частности, она показала последствия ракетных ударов по семейному кафе Takava. "Пока заведение на Жилянской, 75 временно не будет работать, Но, как и каждый украинец, мы переживем это вместе, все отстроим, выстоим и победим проклятую русню", – сказано на странице заведения в Instagram.

Сама Джамала также показала последствия прилетов - разрушенная мебель, выбитые окна. "Все отстроим", - написала она.

Напомним, ранее Джамала показала очень трогательный видеоролик, в котором запечатлены ее сыновья – четырехлетний Эмир-Рахман и двухлетний Селим-Герай. Запись исполнительница выложила в Instagram.

Старший сын Джамалы и душевно, и залихватски спел патриотическую песню "Ой у лузі червона калина". При этом его младший братишка тоже немного показался в кадре. Причем обоих сыновей Джамала, очевидно, специально одела в вышиваночки и шортики.

"Героям Слава! Воздушным силам Украины! Вы своими крыльями защищаете наших детей!", – подписала ролик Джамала.

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