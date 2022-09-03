Российские пропагандисты похабно обсудили пятую точку Галкина: тот ответил

Максим Галкин и Алла Пугачева / instagram.com/maxgalkinru

На российском пропагандистском телеканале НТВ в программе "Место встречи" ведущие и гости студии "прошлись" по шоумену Максиму Галкину, который осмелился не осудить кровопролитную войну в Украине, начатую Россией.

В частности, не подбирая слов, главный российский пропагандист Виталий Милонов.

На опубликованном кусочке видео Милонов назвал артистов, которые не поддержали войну "сворой поющих пр..титуток". При этом Аллу Пугачеву, которая также не поддержала террориста номер один Путина, он оскорблять не стал, отметив, что она "явление, туманность, которое есть". А вот в адрес Галкина Милонов вылил ведро помоев, которых в России больше чем чего-либо другого, и назвал артиста "мелким скунсом в желтых штанишках".

Видео дня

"Я думаю, нужно ей развестись уже с Галкиным. Галкин — мерзкий тушкан. Его, конечно, на порог в Россию пускать нельзя. Пнем его под желтую попу в штанах. Пошел он вон!", — заявил милонов.

Галкин возразил пропагандисту, что тема "попы" не раскрыта и намекнул на его нетрадиционную ориентацию.

"Что-то придворный крепостной театр сдаёт позиции. У Милонова стендап зачётнее, неожиданные образы, хотя тему "попы" до конца не раскрыл, его манит моя или любая резиновая?" - отшутился Галкин.

Напомним, ранее российский топовый пропагандист Владимир Соловьев, которого можно смело призывать к ответу вместе с Путиным за смерти украинских граждан, все никак не угомонится по поводу российской певицы Аллы Пугачевой.

Примадонна российской эстрады выбрала позицию молчания, в то время, как ее муж Максим Галкин, не стесняясь и не боясь, осудил геноцид украинского народа.

Непрекращающаяся словесная диарея Соловьева по поводу войны в Украине, периодически "забрызгивает" и Аллу Борисовну, которая по возвращению в Россию мечтает набить морду кое-кому.

Вас также может заинтересовать: