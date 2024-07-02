Российские оккупанты накинулись на путиниста Филиппа Киркорова - причина

Российские оккупанты высказали свое недовольство путинисту Филиппу Киркорову.

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Российские оккупанты не оценили подарки Киркорова / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422&locale=nl_NL

Российский певец-путинист Филипп Киркоров постоянно попадает в скандалы, в этот раз ему перепало от российских убийц-военных, которые находятся на незаконно оккупированном украинском Донбассе.

Напомним, ранее любитель Путина ездил к оккупантам с концертами, чтобы "отмыться" после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в стране-террористке РФ Виталий Бородин опубликовал в Telegram-канале видео оккупантов, в котором они назвали оскорбительными подарки от Киркорова.

видео дня

"Многие бойцы говорили, что их принудительно заставляли ходить на концерты Киркорова. А куклы со своим изображением, которые он привозил на фронт, — это просто оскорбление для бойцов российской армии. Нам что, в Филю теперь играть?" — сказал один из российских убийц.

Смотрите видео, где оккупанты высказались о Киркорове:

Киркорова раскритиковали оккупанты / фото: скрин t.me/vnborodinpolitik

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости:

Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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