Об онкозаболевании российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в 2018 году выступала с поддержкой диктатора Владимира Путина, ходит множество слухов и уже долгое время никто из ее окружения не комментировал ситуацию. Еще год назад росСМИ сообщали, что актриса прошла очередной курс лечения в частной клинике.
Недавно Анастасии исполнилось 53 года, но никто не поздравил артистку в Сети, в том числе и ее дочь Анна, которая активно ведет свою страницу в соцсетях, но так публично и не осудила террористическое вторжение РФ в Украину.
Сейчас стало известно, что состояние Анастасии продолжает ухудшаться, пишут росСМИ. По одной из версий актриса находится в коме. Якобы после многочисленных операций и курсов химиотерапии врачам пришлось погрузить Заворотнюк в медикаментозный сон. Возможно, поэтому артистку публично и не поздравляли, ведь она без сознания и не смогла бы прочесть поздравления.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
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Отметим, ранее дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с раком головного мозга, немного приоткрыла информацию о состоянии здоровья своей матери.
А также недавно сообщили, что У Петра Чернышова, мужа-фигуриста онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, серьезные проблемы с финансами.
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