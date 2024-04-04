Российская актриса Анастасия Заворотнюк в коме - СМИ

Появились подозрения, что болезнь Анастасии Заворотнюк прогрессирует и она находится в коме.

https://stars.glavred.info/rossiyskaya-aktrisa-anastasiya-zavorotnyuk-v-kome-smi-10555376.html Ссылка скопирована

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк ухудшилось / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

Об онкозаболевании российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в 2018 году выступала с поддержкой диктатора Владимира Путина, ходит множество слухов и уже долгое время никто из ее окружения не комментировал ситуацию. Еще год назад росСМИ сообщали, что актриса прошла очередной курс лечения в частной клинике.

Недавно Анастасии исполнилось 53 года, но никто не поздравил артистку в Сети, в том числе и ее дочь Анна, которая активно ведет свою страницу в соцсетях, но так публично и не осудила террористическое вторжение РФ в Украину.

видео дня

Сейчас стало известно, что состояние Анастасии продолжает ухудшаться, пишут росСМИ. По одной из версий актриса находится в коме. Якобы после многочисленных операций и курсов химиотерапии врачам пришлось погрузить Заворотнюк в медикаментозный сон. Возможно, поэтому артистку публично и не поздравляли, ведь она без сознания и не смогла бы прочесть поздравления.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Анастасия Заворотнюк - последние новости по теме

Отметим, ранее дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с раком головного мозга, немного приоткрыла информацию о состоянии здоровья своей матери.

А также недавно сообщили, что У Петра Чернышова, мужа-фигуриста онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, серьезные проблемы с финансами.

Читайте больше о Заворотнюк:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред