Дочь Анастасии Заворотнюк бросила онкобольную мать накануне ее 53-летия

Между Анной Заворотнюк и ее мамой разгорелась настоящая драма, которая вызвала спорную дискуссию в общественности.

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Анна Заворотнюк решила уехать в ОАЭ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/, instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая так и не высказала свое мнение по поводу террористического вторжения РФ в Украину, Анна Заворотнюк приняла решение улететь в ОАЭ прямо перед днем рождения матери.

Девушка бросила мать и отправилась к мужу, которого не видела почти месяц. Анна Заворотнюк, переехав в Дубай в начале 2022 года, вернулась в Москву в конце прошлого года.

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"Очень рада, что наконец-то лечу к мужу, так соскучилась. Не виделись почти месяц", — написала Анна в своих соцсетях.

Общественность разделилась в мнение: одни защищают Анну, другие осуждают ее за отсутствие поддержки к матери в тяжелый для нее период.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Добавим, ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

А также появились слухи о том, что Петр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк, завел себе любовницу. Роль разлучницы приписывают фигуристке-путинистке Аделине Сотниковой, которая младше Петра на 24 года.

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