"Не хорошо": дочь Заворотнюк поделилась новостями о здоровье матери

Анна, дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с раком головного мозга, немного приоткрыла информацию о состоянии здоровья своей матери.
Об этом она написала в сессии вопросов-ответов на своей странице в Instagram.
В частности, одна из подписчиц спросила ее, как себя чувствует ее мать.
"Не могу сказать, что хорошо. Но стабильно", - прокомментировала Заворотнюк.
К слову, она редко делится новостями о здоровье матери и практически не комментирует слухи, сопровождающие болезнь актрисы. Она также очень злилась, когда в сеть слили фото больной Анастасии Заворотнюк в машине с ее мужем Петром Чернышевым.
Тогда авто фигуриста попало в камеры видео наблюдения, так как он превысил скорость. На не очень четком фото была видно полулежащая актриса, в которой сложно было узнать Анастасию Заворотнюк. Настолько она изменилась.
Также, во время недавнего Дня Матери Анна не выходила в сториз, так как для нее это был "тяжелый день".
Отметим, что российская актриса Анастасия Заворотнюк в 2019 году перестала выходить в свет из-за опухоли головного мозга. Закончились светские мероприятия и для ее супруга - фигуриста Петра Чернышева. Сейчас он выходит лишь на лед чтобы заработать деньги на дорогостоящее лечение для супруги.
Напомним, недавно стало известно, что у Петра Чернышова, мужа-фигуриста онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, серьезные проблемы с финансами. У Чернышова есть долг перед налоговой, который достиг почти полмиллиона рублей.
Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале. Ее партнеры по съемочной площадке поделились своими впечатлениями про работу над проектом.
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