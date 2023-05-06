Россияне набросились на Пугачеву прямо во время похорон

Алла Пугачева приехала попрощаться со своим другом.

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Пугачева на похоронах у Юдашкина / скриншот с видео

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию, чтобы простится со своим давним другом – дизайнером Валентином Юдашкиным.

На московское Троекуровское кладбище вокалистка приехала в тонированной машине. В прощальный зал Аллу Борисовну завели через черный ход, пишут росСМИ.

Артистка, вероятно, не хотела столкнуться с журналистами и поклонниками, но все пошло не по плану.

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Сразу после похорон Примадонной заинтересовалась толпа возрастных женщин. Поклонницы ринулись к артистке. Они кричали ей вслед: "Вы вернулись в Россию навсегда?".

Отметим, ранее стало известно о том, что в террористической России скончался известный кутюрье и модельер Валентин Юдашкин. Как известно, российской звезде было 59 лет и он боролся с онкологическим заболеванием.

Кроме того, приезд Примадонны российской эстрады сильно триггернул одного из главных пропагандистов Кремля Владимира Соловьева. Он борзо назвал Примадонну "тварью, шелухой и мразью" в эфире своего шоу.

Смотрите видео о том, как Пугачева уехала из России:

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