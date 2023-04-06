Россияне набросились на Басту и требуют отменить его концерты за слова о войне

Теперь артиста-путиниста будет проверять Минкульт страны-агрессора России.

Баста попал в скандал / Instagram

Известного рэпера-путиниста Василия Вакуленко (он же Баста, он же Ноггано) требуют запретить в стране-агрессоре России.

Причиной появления нового объекта для ненависти в стране на болотах, стало высказывание рэппера относительно военного нападения России на Украину. Так, в одном из интервью телеведущей Анастасии Ивлеевой, Баста прокомментировал войну фразой: "Смотрим кино дальше".

Он также ответил на вопрос о том, собирается ли он покинуть страну-агрессора Россию.

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"Я размышлял о том, чтобы куда-то поехать. С другой стороны, я не могу никуда уехать, потому что у меня работает большое количество людей. Как семьянин и вообще человек, ответственный за людей, с которыми я вместе работаю и считаю своими друзьями, как бы я мог… Честно могу сказать, без иронии: я с этой землей связан как-то и физически, и ментально. Я не могу отсюда уезжать надолго, как бы здесь ни было тяжело… Поэтому смотрим кино дальше", - заявил артист-путинист.

По информации телеграмм-канала Shot, выступление Басты было запланировано в городе на 8 июня. Но местные активисты считают, что артист "не должен зарабатывать у них деньги", так как "пренебрежительно" отозвался о действиях России, обозначив своё отношение фразой "Смотрим кино дальше", а также якобы допустил, что мог бы "сбежать из России".

Теперь же террористический Минкульт проверяет артиста. Не исключено, что он станет следующим "иноагентом".

Напомним, ранее рэпера-путиниста Басту обвинили в изнасиловании поклонницы. 34-летняя москвичка утверждала, что рэпер Баста сексуально надругался над ней в автомобиле после вечеринки в собственном клубе.

Ранее также стало известно о том, что российская певица Диана Арбенина, которая недавно представила песню о войне в Украине и массовых смертях в ней российских оккупантов, может лишиться концертов в стране агрессоре-России.

Как сообщил телеграмм-канал Mash, тур Дианы Арбениной по террористической России "под угрозой полной отмены"

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