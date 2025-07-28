Рок-н-ролльные небеса зовут: как и где похоронят Оззи Осборна

Уже почти неделю семья и почитатели великого Осборна находятся в трауре по звезде.

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Оззи Осборн умер - семья планиурет похороны Оззи Осборна / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как с музыкантом будут прощаться друзья и коллеги

Утром 22 июля перестало биться сердце рок-легенды, Принца тьмы Оззи Осборна. Он умер в окружении семьи в своем имении Welders House в Великобритании.

Там же, по данным издания Express, Осборн найдет свое последнее пристанище - в саду места, которое музыкант любовно называл своим домом. Близкие планируют закрытую церемонию в узком кругу - вдова Оззи Шэрон боится, что публичную панихиду она не перенесет. О ее здоровье также беспокоятся друзья семьи Осборнов.

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Впрочем, без почестей, достойных рок-короля, Оззи Осборн не останется. В Бирмингеме, откуда музыкант родом, готовится музыкальный фестиваль в его честь. Список артистов пока не разглашается, однако есть данные, что многие рок-звезды почтут за честь отдать последнюю музыкальную дань Принцу тьмы. Различные мероприятия также будут проводиться в местах, которые были знаковыми в жизни и карьере Оззи Осборна.

Мемориал Оззи Осборна у моста Black Sabbath Bridge в Бирмингеме / instagram.com/centralbidbirmingham

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О персоне: Оззи Осборн Оззи Осборн - британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул "Крестного отца хеви-метала", сообщает Википедия.

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