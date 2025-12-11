Роды в 47: известная ведущая рассказала, как восстанавливается

Инне Шевченко пришлось пережить острый период.

Инна Шевченко родила - как восстанавливается ведущая / коллаж: Главред, фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Инна Шевченко родила сына

Ведущая раскрыла детали своего восстановления

3 октября украинская ведущая Инна Шевченко впервые стала матерью. Мальчик, которого назвали Матисом, появился на свет путем кесарева сечения из-за медицинских показателей мамы.

О том, как она восстанавливается после операции с младенцем на руках, Инна рассказала в своем блоге в Instagram. Сейчас она находится в своеобразном декретном отпуске - во Франции, где живет Шевченко с мужем, считается, что после родов женскому организму нужно девять месяцев чтобы прийти в норму.

"Острый период был месяц - когда тяжело было двигаться. Сейчас - значительно лучше, но теперь нужно возвращать формы", - рассказала ведущая. Пока Инна Шевченко старается не торопить события, ведь с момента появления Матиса на свет прошло чуть больше двух месяцев.

Инна Шевченко родила - как восстанавливается ведущая / фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

