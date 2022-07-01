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"Я люблю Москву": Роднянский прокомментировал своё возвращение в Россию

1 июля 2022, 23:09

Продюсер проговорил слухи о его возможном возвращении в Россию, а также возобновлении деятельности там.

Александр Роднянский
Александр Роднянский высказался относительно войны россии в Украине/ ТАСС

Украинский кинопродюсер, который работал в россии, но с начала военного вторжения закрыл все свои проекты там, высказался относительно своего возвращения в россию.

По его словам, несколько дней назад некая инфопомойка опубликовала "новость" о том, что продюсер "не против вернуться в Москву" и "его друзья готовят для этого почву". "Я бы не стал об этом фейке писать, но его подхватили. Поэтому придётся высказаться", - прокомментировал Роднянский на своей странице в Instagram.

"Любой человек, следивший за моим аккаунтом после 24 февраля или видевший хоть одно из моих интервью, появившихся в онлайн в последние месяцы, понимает, что никаких планов возвращаться в Россию у меня нет и быть не может. Уж слишком я далёк от нынешней российской политической реальности. Я называю войну войной. Я говорю о военных преступлениях российской армии. Я пишу о том, как лжет российская пропаганда и публикую свидетельства разрушений и жертв, которые принесли российские солдаты в Украину", - пишет он. ⠀

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По словам Роднянского, он прожил в России почти двадцать лет. "И я люблю своих друзей, благодарен своим партнёрам, тепло вспоминаю сотрудников. Я горжусь многими фильмами, к которым был причастен, верю в то, что Кинотавр был важен для одарённых кинематографистов, а СТС помог многим зрителям тепло вспоминать детство и юность. Я люблю Москву, её парки, улицы, переулки, её театры, музеи, галереи, её дачные посиделки. Стараясь честно делать своё дело и в надежде на изменения к лучшему, я жил в России и после 2014 года. Это был самообман", - сообщает продюсер. ⠀

Он особенно обращает внимание на то, что 24-го февраля Россия обрушила бомбы и ракеты на его родной Киев и всю Украину. Эта агрессия превратила страну в международного изгоя. С закрытыми независимыми СМИ, запрещёнными социальными медиа, уничтоженным независимым судом. И невозможностью свободно говорить, работать и дышать. ⠀

"И самое главное - невозможно смириться с тем, что российские солдаты ежедневно УБИВАЮТ моих соотечественников, мирных украинцев. Поэтому я пишу о войне каждый день. Пытаясь поддержать украинцев. И достучаться до россиян. Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. И никогда больше не откажусь от этого права. Это невозможно делать в России, значит - буду жить за её пределами. И продолжать делать фильмы и сериалы. В своей американской компании AR Content. Для главного своего партнера - Apple TV+ и для других глобальных платформ", - поделился он.

Отметим, российская пропаганда все никак не может прожить без украинских звезд и публичных личностей. Они все пытаются донести до своей аудитории, что тот или иной артист "мечтает" вернуться в россию, однако забывает добавить, что этого не случится никогда. За исключением таких, как Ани Лорак или Таисия Повалий.

Напомним, ранее певица Ани Лорак засветилась на вечеринке, посвященной старшему сыну Филиппа Киркорова, который недавно встал на защиту своего друга Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой.

Александр Роднянский
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