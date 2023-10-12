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"Родная кровь на Аллее Славы": в семье звезды "Крепостной" случилась трагедия

Анна Подгорная
12 октября 2023, 15:36 обновлено 12 октября, 15:36
Анна Сагайдачная потеряла на войне близкого человека.
Анна Сагайдачная
Анна Сагайдачная рассказала про смерть близкго человека / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Украинская актриса, Натали Дорошенко из сериала "Крепостная", Анна Сагайдачная сейчас переживает крайне сложный период. Артистка в своем блоге в Instagram рассказала про смерть близкого человека.

Его, вероятно, унесла война. Сагайдачная опубликовала ролик, на котором она стоит на кладбище, усеянном могилами, над которыми возвышаются флаги Украины. "Моя родная кровь теперь на Аллее Славы", - написала актриса.

Анна не стала уточнять, кто из ее близкого окружения погиб и при каких обстоятельствах. В комментариях подписчики выражают ей и ее семье свое сочувствие, и благодарят неназванного героя за службу.

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За несколько дней до трагической новости Анна Сагайдачная призналась, что переживает один из самых сложных периодов жизни, однако пытается оставаться сильной. Вероятно, уход "родной крови" еще больше подкосил артистку.

Анна Сагайдачная
Анна Сагайдачная рассказала про смерть близкго человека / instagram.com/annasagaidachnaya

Ранее Козловский прокомментировал конфликт с Игорем Кондратюком, который отбирает львиную долю военной зарплаты артиста. Виталий рассказал, за что продюсер требует от него миллионы гривен.

Также Ксения Собчак, которая называет себя "оппозиционеркой", открыто оправдала убийц-россиян в Украине. Это ее первое четкое заявление относительно кровопролитной войны.

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