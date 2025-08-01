Родился в Одессе, был в базе "Миротворца": звезда сериалов найден мертвым в Москве

За несколько дней до трагедии Глотов перестал выходить на связь с родными.

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В Москве обнаружили мертвым 60-летнего актера Максима Глотова / коллаж: Главред, фото: росСМИ

Кратко:

Следов насильственной смерти актера не обнаружено

Незадолго до смерти Максим Глотов работал водителем

В Москве обнаружили мертвым 60-летнего актера Максима Глотова – уроженца Одессы, который, несмотря на свое происхождение, поддерживал страну-агрессора и гастролировал в оккупированном Крыму. Актер стал популярным благодаря ролям в сериалах "Раневская", "Содержанки" и "Склифосовский". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, тело артиста было найдено в его квартире в Москве. Сообщается, что за несколько дней до трагедии Глотов перестал выходить на связь с родными, с которыми был в напряженных отношениях. Соседи и друзья вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь.

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По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено, а окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Коллега Глотова, Евгения Бордзиловская, подтвердила смерть артиста, пишут росСМИ.

По словам актрисы, на прошлой неделе они вместе участвовали в кинофестивале "Алые паруса" в "Артеке" в оккупированном Крыму. Приехав в Москву, Глотов перестал выходить на связь, и друзья забили тревогу.

"Максим пропал с радаров, три дня не выходил на связь. Я ему звонила, писала: "Макс, ты где?" А в ответ тишина, в последний раз он был онлайн в понедельник", - сообщила Бордзиловская.

Максим Глотов родился 29 января 1965 года в Одессе. Образование получил в Саратовской государственной консерватории. Артист много играл в театрах, а стал изветен благодаря ролям в таких проектах, как "Содержанки", "Раневская", "Душегубы", "Оптимисты", "Форца", "Склифосовский" и других. Последние его роли датированы 2023 годом.

Глотов попал также в базу сайта "Миротворец" за выступления в оккупированном Крыму.

Известно, что незадолго до смерти Глотов работал водителем. Родители Глотова и его брат живут в Одессе, с женой он давно в разводе.

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