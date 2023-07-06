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Рики Мартин развелся после шести лет брака

Дмитрий Видоменко
6 июля 2023, 17:49 обновлено 6 июля, 17:49
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Как отметили Мартин и его экс-партнер Джван Йосеф, после развода они будут оставаться в дружеских отношениях и продолжать воспитывать детей.
Рики Мартин, развод
Рики Мартин развелся с Джваном Йосефом / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарный латиноамериканский певец Рики Мартин рассказал, что развелся со своим партнером ‒ шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. Об этом пара рассказала в совместном интервью изданию People.

"Мы решили расторгнуть наш брак с любовью, уважением и достоинством к нашим детям. Мы уважаем то, что мы пережили как пара все эти замечательные годы. Наше самое большое желание сейчас - продолжать иметь здоровую семейную динамику и отношения, сосредоточенные на мире и дружбе, чтобы продолжать совместное воспитание наших детей, сохраняя уважение и любовь, которую мы имеем друг к другу", — прокомментировали свой разрыв эксы.

Как отметили бывшие партнеры, и после развода они будут оставаться в дружеских отношениях и продолжать быть родителями для общих детей.

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Напомним, ранее украинский режиссер Олег Сенцов, который защищает страну от российского вторжения, заявил, что "битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза".

До того стриминговая платформа Netflix в феврале выкупила права на показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Украинская премьера прошла 17 февраля. На Netflix фильм вышел 23 мая 2022 года.

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