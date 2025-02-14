Рианна привела детей на суд, где решают судьбу их отца

Певица поддерживает мужа во время слушания его дела.

https://stars.glavred.info/rianna-privela-detey-na-sud-gde-reshayut-sudbu-ih-otca-10639556.html Ссылка скопирована

Рианна привела детей на суд / Коллаж Главред, фото Instagram/badgalriri, скриншот TMZ

Вы узнаете:

За что судят мужа Рианны

Как выглядела певица в зале суда

Барбадосская певица Рианна вместе с двумя детьми пришла на суд к своему мужу A$AP Rocky по делу о предполагаемой стрельбе в бывшего друга Relli в 2021 году.

По данным USA Today, Rocky обвиняется в двух уголовных преступлениях, связанных с нападением с применением полуавтоматического огнестрельного оружия после того, как он якобы выстрелил в Терелла Эфрона, ранее известного как A$AP Relli, во время ссоры возле отеля в Голливуде. 36-летний рэпер может провести до 24 лет в тюрьме, если его признают виновным по всем пунктам обвинения.

видео дня

Рианна с детьми прибыла в суд / Скриншот TMZ

Рианна пришла в суд, чтобы поддержать своего партнера и отца своих детей, A$AP Rocky. Она прибыла вместе со своими детьми, которых она родила от подсудимого.

Согласно сообщениям Associated Press, Los Angeles Times и журнала People, певица сделала редкое публичное появление на слушании дела Rocky.

Певица и автор песен выскочила из черного внедорожника перед зданием суда. На ней была черная кожаная куртка, в то время как ее охрана держала зонтик, чтобы укрыть ее от дождя.

Рианна ничего не сказала по дороге в суд... она выглядела задумчивой, ожидая последних аргументов — и, возможно, вердикта — по делу о нападении.

В суде малыш Riot сидел на коленях у Рианны, одетый в синий костюм с блестящими серебряными полосками, держа в руках бирюзовую соску. Пока он немного суетился, она вытерла ему лицо, похлопала по животу и покачала его взад-вперед. Она что-то прошептала ему на ухо и дала ему красочную книгу, чтобы он чем-то себя занял.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Рианна, которая во второй раз стала матерь, наконец-то рассекретила имя малыша. Необычное имя второго ребенка Рианны и A$AP Rocky стало известно через месяц после рождения певицы. 35-летняя певица и 34-летний рэпер назвали своего сына Риот Роуз Майерс, согласно свидетельству о рождении.

Напомним, ранее в сети уже была информация о том, что Рианна во второй раз стала мамой и даже якобы родила дочь. Между тем, эти слухи оказались неправдой.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Рианна Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред